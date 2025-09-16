Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Αρχιεπίσκοπο Κρήτης: Συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος (pics)
Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Αρχιεπίσκοπο Κρήτης: Συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος (pics)

16/09/2025 • 14:07
Με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, συναντήθηκε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεσή τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.

