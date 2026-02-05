Κυρ. Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στην Εθνική Γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πόλο

Κυρ. Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στην Εθνική Γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πόλο

05/02/2026 • 21:31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 • 21:31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης.

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ