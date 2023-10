Κυρ. Μητσοτάκης στο CNBC: Ανησυχώ ότι η πολιτική κρίση στις ΗΠΑ θα έχει επιπτώσεις στην Ουκρανία

«Ανησυχώ ότι η πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ είναι ασαφής. Περιμένω στο τέλος η κατάσταση να επιλυθεί. Η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και περιμένω ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί. Αυτή η πολιτική κρίση θα επιλυθεί αργά ή γρήγορα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Γρανάδα.

