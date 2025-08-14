Kυρ. Μητσοτάκης: Στην Ιερά Μονή στις Κορακιές Χανίων για τον Δεκαπενταύγουστο
Kυρ. Μητσοτάκης: Στην Ιερά Μονή στις Κορακιές Χανίων για τον Δεκαπενταύγουστο

14/08/2025 • 17:22
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων.

