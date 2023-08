Με μια σειρά tweets ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συνέδραμαν στις προσπάθειες κατάσβεσης των καταστροφικών πυρκαγιών το τελευταίο τριήμερο.

«Καθώς η Ελλάδα δίνει μάχη με τις δύσκολες πυρκαγιές, οι πυροσβέστες, οι πιλότοι και οι αστυνομικοί μας εργάζονται ακούραστα για την προστασία των ζωών, των περιουσιών και των δασών μας. Αλλά δεν είναι μόνοι τους. Δίπλα τους στέκονται οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας. Είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθειά σας» ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια ευχαρίστησε ξεχωριστά τις χώρες.

As Greece is fighting against challenging wildfires, our firefighters, pilots and police men & women have been working tirelessly to protect lives, properties and our forests. But they are not alone. Next to them stand our partners and allies. We are grateful for your help. 🇬🇷🇪🇺 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 23, 2023

«Εκ μέρους όλων μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κύπρο για τη συνδρομή της στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Ελλάδα, με την αποστολή δύο Air Tractors, που επιχειρούν στην Αλεξανδρούπολη. Έχετε την ευγνωμοσύνη μας»

Εκ μέρους όλων μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κύπρο για τη συνδρομή της στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Ελλάδα, με την αποστολή δύο Air Tractors, που επιχειρούν στην Αλεξανδρούπολη. Έχετε την ευγνωμοσύνη μας. 🇨🇾🇪🇺🇬🇷@Christodulides — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 23, 2023

«Είμαστε ευγνώμονες στη Ρουμανία, που μας έστειλε 12 οχήματα και 56 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στην Αλεξανδρούπολη και έχουν ενταχθεί στους άνδρες και τις γυναίκες μας στο έδαφος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ρουμανία».

We are grateful to Romania, for sending us 12 vehicles and 56 firefighters, who have been deployed in Alexandroupoli and have joined our men and women on the ground. A big thank you to Romania. 🇷🇴🇪🇺🇬🇷@KlausIohannis — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 23, 2023

«Είμαστε ευγνώμονες στην Τσεχία, για την αποστολή στην Ελλάδα 9 οχημάτων και 64 πυροσβεστών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με την πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη, ενώ θα στείλουν και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο για να αναπτυχθεί στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε, Τσεχία».

We are grateful to Czechia, for sending to Greece 9 vehicles and 64 firefighters, who are currently fighting the wildfire in Alexandroupoli, and will also be sending one firefighting helicopter to be deployed in Athens. Thank you, Czechia. 🇨🇿🇪🇺🇬🇷 @P_Fiala — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 23, 2023

«Ευχαριστούμε την Κροατία, που έστειλε στην Ελλάδα ένα Canadair για να ενταχθεί στο στόλο μας, καθώς καταπολεμάμε αυτές τις δύσκολες πυρκαγιές. Κροατία, έχετε την ευγνωμοσύνη μας».

Our thanks go out to Croatia, for sending to Greece one Canadair to join our fleet as we fight these challenging wildfires. Croatia, you have our gratitude. 🇭🇷🇪🇺🇬🇷@AndrejPlenkovic — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 23, 2023

«Είμαστε ευγνώμονες στη Γερμανία για την αποστολή δύο airtractor, τα οποία αναπτύσσονται επί του παρόντος στην Αθήνα και κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Γερμανία, σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.»

We are grateful to Germany for sending two Air Tractors, currently deployed in Athens and making a big difference. Germany, thank you for your help. 🇩🇪🇪🇺🇬🇷@Bundeskanzler — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 23, 2023

«Ευχαριστούμε τη Σουηδία, που μας έστειλε δύο airtractor, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο μας καθώς καταπολεμάμε τις πυρκαγιές στην Αθήνα. Σουηδία, είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη συνεισφορά σας»

Thank you Sweden, for sending us two Air Tractors, further reinforcing our fleet as we fight the wildfires in Athens. Sweden, we are very grateful for your contribution. 🇸🇪🇪🇺🇬🇷@SwedishPM — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 23, 2023

«Ευχαριστούμε την Αλβανία, που έστειλε στην Ελλάδα 48 πυροσβέστες και 9 οχήματα για να μας ενισχύσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Αλεξανδρούπολη. Σας ευχαριστούμε, Αλβανία».