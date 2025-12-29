Κυρ. Μητσοτάκης: Πρωταγωνίστρια η Ελλάδα, τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, που χαρακτηρίζεται από την επαναφορά προστατευτικών πολιτικών, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε θετική εξαίρεση, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε άρθρο του στο «Βήμα», ο πρωθυπουργός τονίζει ότι το 2025 αποτελεί έτος ορόσημο για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλείται να ενισχύσει ταυτόχρονα την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη δημοσιονομική της σταθερότητα, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής και δημοσιονομικών πιέσεων σε πολλές χώρες-μέλη.

Σε αυτό το περιβάλον, σημειώνει, η χώρα μας αποτελεί πια θετκή εξαίρεση. Η Ελλάδα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλάζοντας σταδιακά το παραγωγικό της μοντέλο.

Όπως τονίζεται, έχει ήδη καλυφθεί περίπου το μισό επενδυτικό κενό της προηγούμενης δεκαετίας, ενώ η οικονομία γίνεται ολοένα και πιο εξωστρεφής. Ενδεικτικά, οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, με ιδιαίτερη άνοδο στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, των οποίων οι εξαγωγές έχουν τριπλασιαστεί. Παράλληλα, η ανεργία έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2026, ενώ ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται.

Ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι η ακρίβεια συνεχίζει να επιβαρύνει πολλά νοικοκυριά, σημειώνει όμως ότι το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύεται σταδιακά, καθώς οι αυξήσεις μισθών υπερκαλύπτουν πλέον τον πληθωρισμό και έχουν υλοποιηθεί σημαντικές φορολογικές μειώσεις. Οι πρόσφατες παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος εκτιμάται ότι θα προσφέρουν πρόσθετη ανακούφιση στους πολίτες, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδει και στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Τα υγιή πλεονάσματα, η μείωση της φοροδιαφυγής και η πτώση του κόστους δανεισμού επέτρεψαν τη μείωση του δημόσιου χρέους κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες, μία από τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς. Την ίδια στιγμή, το τραπεζικό σύστημα χρηματοδοτεί εκ νέου την πραγματική οικονομία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται από τις αγορές, τους οίκους αξιολόγησης και τους επενδυτές, με αναβαθμίσεις, ισχυρές άμεσες ξένες επενδύσεις και την επαναφορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

Ακόμα, επισημαίνει τον ενισχυμένο πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, την άμυνα, το εμπόριο και τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής, καταλήγοντας ότι, στο κατώφλι του 2026, η χώρα είναι αισθητά ισχυρότερη και έχει εισέλθει σταθερά σε τροχιά σύγκλισης και προόδου.