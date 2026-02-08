Κυρ. Μητσοτάκης: Ομιλία σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας τη Δευτέρα
08/02/2026 • 17:01
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 19.00 της Δευτέρας, 9 Φεβρουαρίου, θα μιλήσει σε εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

