Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 19.00 της Δευτέρας, 9 Φεβρουαρίου, θα μιλήσει σε εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Κυρ. Μητσοτάκης: Ομιλία σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας τη Δευτέρα
