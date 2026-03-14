Κυρ. Μητσότακης: Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε

Στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα μετέβη το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από τις εργασίες του προσυνεδρίου της ΝΔ.

«Η ''Ασπίδα του Αχιλλέα'' θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας», είπε ο κ.Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε.

Μπαίνοντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, όπως κάνει σε όλες τις αγροτικές περιοχές που επισκέπτεται.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες του προσυνεδρίου διεξάγονται στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 11:00, ενώ συμμετέχουν βουλευτές των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Το προσυνέδριο θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.



Θα ακολουθήσει ομιλία του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.



Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.