Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών το είπαμε, το κάναμε (vid)

Στη σημερινή αύξηση μισθών που είδαν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στα εκκαθαριστικά τους, λόγω της μείωσης των φόρων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βίντεο που ανάρτησε στα social media.

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», τόνισε, σχολιάζοντας τις σημερινές αυξήσεις, που οφείλονται στον προϋπολογισμό και στην πρόβλεψη για μείωση των φόρων.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι αυξήσεις αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και δύο μισθούς τον χρόνο, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.

Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός παραπέμπει και στο σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του στη ΔΕΘ, όπου είχε εξαγγείλει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

«Το είπαμε και το κάνουμε», κατέληξε.

