Κυρ. Μητσοτάκης: Καθυστερεί λόγω της κακοκαιρίας η αναχώρησή του για Νταβός
Eurokinissi
Eurokinissi

Κυρ. Μητσοτάκης: Καθυστερεί λόγω της κακοκαιρίας η αναχώρησή του για Νταβός

21/01/2026 • 10:50
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 • 10:50
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν σήμερα τη χώρα μας επηρέασαν και το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα για το Νταβός της Ελβετίας προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η αναχώρηση του πρωθυπουργού για την ελβετική πόλη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να αναχωρήσει το μεσημέρι της Πέμπτης για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τη Γροιλανδία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
ΝΤΑΒΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα