Κυρ. Μητσοτάκης: Καθυστερεί λόγω της κακοκαιρίας η αναχώρησή του για Νταβός

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν σήμερα τη χώρα μας επηρέασαν και το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα για το Νταβός της Ελβετίας προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η αναχώρηση του πρωθυπουργού για την ελβετική πόλη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να αναχωρήσει το μεσημέρι της Πέμπτης για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τη Γροιλανδία.