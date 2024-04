Κυρ. Μητσοτάκης: Καταδικάζω την επίθεση του Ιράν - Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ

Την καταδίκη της ιρανικής επίθεσης αλλά και το γεγονός πως η Ελλάδα είναι στο πλευρό του Ισραήλ, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X.

I strongly condemn the attacks launched by Iran against Israel. Αny escalation is a threat to regional stability and security. We stand with Israel and urge all sides to show restraint.