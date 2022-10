Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αναδύεται ταχέως ως πρωταγωνιστής στις ΑΠΕ

«H Ελλάδα αναδύεται ταχέως ως ένας πρωταγωνιστής στις ΑΠΕ, κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως για το 2021 σε ό,τι αφορά στο μερίδιο ήλιου και ανέμου ως πηγές της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «στις 7 Οκτωβρίου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν για πρώτη φορά ολόκληρη την πανελλαδική ανάγκη για ηλεκτρικό ρεύμα για 5 ώρες. Ένα σημαντικό ορόσημο καθώς η Ελλάδα αναδύεται ταχέως ως ένας πρωταγωνιστής στις ΑΠΕ - κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως για το 2021 σε ό,τι αφορά στο μερίδιο ήλιου και ανέμου ως πηγές της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

«Αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ο δρόμος μπροστά μας είναι ξεκάθαρος: πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα για περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε να προσφέρουμε φθηνότερη ενέργεια στους πολίτες μας», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

On October 7, renewables covered for the 1st time Greece's entire electricity demand for 5 hours. A significant milestone as Greece rapidly emerges as a leader in renewables – ranked 7th globally in 2021 in solar and wind as a share of total electricity generation. pic.twitter.com/A9a4SpvPF7