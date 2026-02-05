Κυρ. Μητσοτάκης για τη «νέα ένοικο» του Μαξίμου: Στο βασίλειό της δεν έχει θέση ο Πίνατ (vid)

Τη «νέα κάτοικο» του Μαξίμου, τη γάτα Κλειώ, μάς σύστησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε, υπογραμμίζοντας με χιούμορ πως «στο βασίλειό της δεν έχει θέση ο Πίνατ».

«Ζωάρα η Κλειώ» ακούγεται στο βίντεό του να σχολιάζει ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, στο βίντεο φαίνονται στιγμιότυπα από όσα συνέβησαν την Τετάρτη στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του πρώτου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με μαθητές στο Κέντρο Καινοτομίας με το ρομπότ Γιάννης Β ρωτώντας «υπάρχει και Γιάννης C;» το εσπρεσάκι που ήπιε πριν το συνέδριο αλλά και αποσπάσματα από την ομιλία του.

Δείτε το βίντεο: