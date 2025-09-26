Κυρ. Μητσοτάκης για δολοφονία Π. Μπακογιάννη: «Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας»

Ο πρωθυπουργός, με αφορμή τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, υπογραμμίζει την αξία της πολιτικής σύνθεσης, της μετριοπάθειας, του διαλόγου και της αλήθειας ως δείγματα ωριμότητας, δύναμης και θάρρους, που αποτελούν παρακαταθήκη του.
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού
«Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».
