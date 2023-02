Κυρ. Μητσοτάκης για Ουκρανία: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους υπερασπιστές της ελευθερίας

«Η Ελλάδα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των γενναίων υπερασπιστών της ελευθερίας και της δημοκρατίας», επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παραλείπει να αναφερθεί στην καταστροφή της Μαριούπολης, σημειώνοντας ότι η σκέψη του παραμένει στους ομογενείς μας και επανλαμβάνει ότι η Ελλάδα θα στέκεται «στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι τη νίκη της».

Χαρακτηριστικά γράφει: «Ένα χρόνο μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ελλάδα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των γενναίων υπερασπιστών της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η σκέψη μας είναι επίσης στην κατεστραμμένη πόλη της Μαριούπολης και τους ομογενείς μας εκεί. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι τη νίκη της».

One year after the illegal invasion of Ukraine by Russia, Greece stands unwaveringly on the side of the brave defenders of freedom and democracy. Our thoughts are also with the devastated city of Mariupol and our fellow Greeks there.



We #StandwithUkraine until Ukraine's victory.