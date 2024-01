Κυρ. Μητσοτάκης για μεταναστευτικό: Εφαρμόζουμε μια πολιτική αυστηρή, αλλά δίκαιη

Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας ασκείται με γνώμονα τις ανθρωπιστικές αξίες, αλλά και με την αδιαπραγμάτευτη θέση, όσον αφορά στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός μετά την ομιλία του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά και την, νωρίτερα, συνάντησή του με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ύλβα Γιόχανσον, η οποία αναγνώρισε την αξιοσημείωτη, όπως υπογράμμισε, πρόοδο της χώρας μας στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

«Η ελληνική κυβέρνηση στο μεταναστευτικό εφαρμόζει μία πολιτική αυστηρή, αλλά ταυτόχρονα δίκαιη. Μία πολιτική πάντα εντός του νόμου και των ανθρωπιστικών μας αξιών. Αλλά και αδιαπραγμάτευτη, όσον αφορά στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραθέτοντας ένα απόσπασμα από την ομιλία του.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στη συνάντηση που είχε με την Ευρωπαία Επίτροπο σημειώνοντας πως «με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ύλβα Γιόχανσον συζητήσαμε για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα, όσον αφορά στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή».

Παρομοίως και η κ. Γιόχανσον σε ανάρτησή της επισημαίνει για τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό πως συζήτησαν τη θετική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη διαχείριση του μεταναστευτικού με εύρυθμο τρόπο, τις ανάγκες για περισσότερες νόμιμες οδούς και ένταξης των μεταναστών, καθώς και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

In Athens today where I met with PM @Mitsotakis

We discussed the positive progress that Greece has made in managing migration in an orderly way, the need for more legal pathways and integration, as well as the crisis in the Middle East. pic.twitter.com/9ljTTQhdAe