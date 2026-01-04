Κυρ. Μητσοτάκης για Γιώργο Παπαδάκη: Σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια

Τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη το απόγευμα της Κυριακής εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στα social media. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας δημοσιογράφος που «σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια», ενώ μετέφερε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια τους φίλους του.

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

Π. Μαρινάκης: Ο Γ. Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης

Το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη είπε και ο Παύλος Μαρινάκης μέσω δικής του ανάρτησης στα social media. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης «θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης», ενώ σχολίασε ότι «αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο».

Σε πιο προσωπικό επίπεδο αναφέρθηκε στα χρόνια που παρακολουθούσε ο ίδιος την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» προτού πάει στο σχολείο, μέχρι και τις περιόδους που βρέθηκε σε αυτήν ως καλεσμένος. Τέλος, τον ευχαρίστησε για τον χώρο και τον χρόνο που ο εκλιπών του έδωσε για να εκθέσει τις απόψεις του.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο.

Από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που περίμενα να διαβάσει πριν πάω στο σχολείο, αρκετά χρόνια μετά, είχα και εγώ την ευκαιρία να είμαι καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα». Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων για τον χώρο και τον χρόνο που μου παραχώρησε για να εκθέσω τις απόψεις μου.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Κ. Χατζηδάκης: Ο Γ. Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και αυτός από την πλευρά του στην πολυετή πορεία του Γιώργου Παπαδάκη στη δημοσιογραφία, αναφέροντας ότι «είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες».

«Aποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα αιφνίδια από τη ζωή. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

ΝΔ για Γιώργο Παπαδάκη: Υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά

Ανακοίνωση για το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη εξέδωσε και η ΝΔ όπου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το γεγονός, ενώ τονίζει ότι ο εκλιπών «υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου Γιώργου Παπαδάκη. Υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη των πολιτών. Ο Γιώργος Παπαδάκης χάραξε την πορεία της ελληνικής τηλεόρασης για πολλές δεκαετίες και αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφική ζωή της χώρας. Απευθύνουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».