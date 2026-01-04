Κυρ. Μητσοτάκης για Γιώργο Παπαδάκη: Σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια
04/01/2026 • 19:41 / Τελευταία Ενημέρωση: 20:39
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη το απόγευμα της Κυριακής εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στα social media. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας δημοσιογράφος που «σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια», ενώ μετέφερε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια τους φίλους του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

Κ. Χατζηδάκης: Ο Γ. Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και αυτός από την πλευρά του στην πολυετή πορεία του Γιώργου Παπαδάκη στη δημοσιογραφία, αναφέροντας ότι «είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες». 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Aποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα αιφνίδια από τη ζωή. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ανακοίνωση για το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη εξέδωσε και η ΝΔ όπου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το γεγονός, ενώ τονίζει ότι ο εκλιπών «υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά». 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου Γιώργου Παπαδάκη. Υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη των πολιτών. Ο Γιώργος Παπαδάκης χάραξε την πορεία της ελληνικής τηλεόρασης για πολλές δεκαετίες και αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφική ζωή της χώρας. Απευθύνουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».

