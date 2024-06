Κυρ. Μητσοτάκης για Belharra: Όταν οι φρεγάτες παραδοθούν, θα είναι τα πιο σύγχρονα πλοία στη Μεσόγειο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τα ναυπηγεία της Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου ναυπηγούνται οι τρεις φρεγάτες τελευταίας τεχνολογίας Belh@rra που θα παραδοθούν στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και την Υφυπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Naval Group, Pierre Eric Pommellet και τον Αντιπρόεδρο Olivier de la Bourdonnaye, για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Belh@rra.

«Είναι μεγάλη η χαρά μου που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτώ σήμερα το ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν, όπου αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται ταυτόχρονα οι τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra οι οποίες θα έχουν ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό έως το 2026.

Είναι η σημαντικότερη αναβάθμιση του Πολεμικού μας Ναυτικού τις τελευταίες δεκαετίες, μια πολύ σημαντική προσθήκη στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την γρήγορη πρόοδο υλοποίησης αυτού του πολύ φιλόδοξου εξοπλιστικού προγράμματος, καθώς η πρώτη από τις τρεις φρεγάτες, ο «ΚΙΜΩΝ», βρίσκεται ήδη στο νερό και αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό εντός του 2025.

Να τονίσω, τέλος, και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, συγκεκριμένα των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τα οποία κατασκευάζουν ένα από τα εννέα μπλοκ τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν αυτό το υπερσύγχρονο πλοίο.

Όταν οι φρεγάτες παραδοθούν, θα είναι τα πιο σύγχρονα πλοία τα οποία θα πλέουν στη Μεσόγειο, άξιοι διάδοχοι όλων των ιστορικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, πάνω στα οποία η ελληνική σημαία κυματίζει πάντα ψηλά και περήφανα», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ, στα ναυπηγεία της Λοριάν, γι’ αυτή την επίσκεψη. Με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε τι κάνουμε για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Το κύτος που βλέπετε είναι για τη μελλοντική σας φρεγάτα. Σας ευχαριστούμε, κ. Πρωθυπουργέ, για την παρουσία σας σήμερα εδώ», δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Naval Group.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ναυπήγησης, και ξεναγήθηκε στις δεξαμενές ναυπήγησης των φρεγατών «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ», οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν περί τα τέλη του 2025 και το 2026 αντίστοιχα.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το Κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού στο Λοριάν και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Διοικητή του Κλιμακίου, Υποναύαρχο Θεοχάρη Χατζόπουλο, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος των φρεγατών.

Οι Belh@rra είναι πολεμικά πλοία πολλαπλών ρόλων, με εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνους. Ανήκουν στην τελευταία γενιά «ψηφιακών» φρεγατών. Θα δώσουν στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού τη δυνατότητα υλοποίησης σύνθετων αποστολών, με τις πολυδιάστατες δυνατότητές τους να αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος στην ανατολική Μεσόγειο.

Οι νέες φρεγάτες που θα παραλάβει η Ελλάδα εξοπλίζονται με το κορυφαίο AESA (Active Electronically Scanned Array) ραντάρ Sea Fire, με εμβέλεια 300 χιλιομέτρων, και φέρουν 32 πυραύλους Aster 30 με βεληνεκές 120 χιλιόμετρα, συνδυασμός που θα προσφέρει τόσο αεράμυνα περιοχής όσο και αντιβαλλιστικές ικανότητες, ανοίγοντας έτσι μια νέα σελίδα ισχύος στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ο οπλισμός θα συμπληρώνεται από προηγμένο πυροβόλο των 76 χιλιοστών, αλλά και σύστημα RAM των 21 πυραύλων, που ολοκληρώνει την αντιαεροπορική και αντιβληματική ασπίδα του πλοίου. Εκτός από εξελιγμένες αντιαεροπορικές δυνατότητες, θα διαθέτει και κορυφαίες ανθυποβρυχιακές ικανότητες, χάρη στο μεταβλητού βάθους sonar CAPTAS-4 και τις ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU-90. Τα τελευταία θα συνδυαστούν με τα υπερσύγχρονα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R, που πρόσφατα αγόρασε η χώρα μας από τις ΗΠΑ. O οπλισμός εναντίον πλοίων θα περιλαμβάνει τους πλέον εξελιγμένους πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, με ικανότητα κρούσης σε αποστάσεις 200 χιλιομέτρων, ενώ ταυτόχρονα έχουν δυνατότητα να πλήξουν και παράκτιους στόχους. Όλα τα παραπάνω θα συντονίζονται από το σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS.

