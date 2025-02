Κυρ. Μητσοτάκης: Ευχόμαστε να μην υπάρξει μεγαλύτερος σεισμός - Απαραίτητα τα μέτρα για την επιχειρηματικότητα (pics)

Στη σημασία της προνοητικότητας στάθηκε για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποίησε με τους τοπικούς φορείς της Σαντορίνη για τους συνεχείς σεισμούς που πλήττουν το νησί τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Συγκεκριμένα, επισημαίνοντας τη σημασία του «προνοείν» ανέφερε: «Όχι γιατί πιστεύουμε ή ότι μας λέει κάποιος ότι θα γίνει κάτι καταστροφικό αλλά γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Οι επιστήμονες έχουν τοποθετηθεί, μας έχουν πει την άποψή τους για το ποιο μπορεί να είναι ενδεχομένως το χειρότερο σενάριο, μας έχουν πει μας έχουν εξηγήσει με απλό τρόπο. Ευχόμαστε ότι αυτή η ακολουθία θα εκτονωθεί χωρίς να δώσει κάποιον μεγαλύτερο σεισμό», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Αυτό που θα κάνω άμεσα για το εργατικό δυναμικό, θα σας φέρω σε επαφή δια μέσου του δημάρχου, με το υπουργείο Εργασίας και με τη γενική γραμματεία της κυβέρνησης, ώστε αν υπάρχουν κάποια ειδικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας της Σαντορίνης, τα οποία κρίνουμε ότι είναι απαραίτητα, να τα συζητήσουμε ώστε να είναι στη φαρέτρα μας. Ελπίζω να μην χρειαστεί τίποτα, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων υποδομών στο νησί, ανακοινώνοντας τη χρηματοδότηση πυλών διαφυγής: «Μια πρώτη χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ, θα κινηθούμε μέσω του υπ. Άμυνας για λόγους μέγιστης δυνατής ταχύτητας, ώστε στο νότιο τμήμα του νησιού να μπορεί να φτιαχτεί μία πύλη διαφυγής που να μπορεί να μας καλύψει σε οποιοδήποτε έκτακτο σενάριο».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα μέτρα της πολιτικής προστασίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, μετέβη στο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος», το οποίο βρίσκεται στο νησί από τις αρχές της εβδομάδας, όπου ενημερώθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για τον σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για τους προληπτικούς ελέγχους που έχουν γίνει σε δημόσια κτήρια και για τις παρεμβάσεις σε σημεία όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατολισθήσεων.

Μετά την ενημέρωση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία του προνοείν και προλαμβάνειν και συνέστησε στους κατοίκους των νησιών να παραμείνουν ψύχραιμοι, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών.

«Βρίσκομαι σήμερα στη Σαντορίνη, μαζί με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για να επιβλέψουμε την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση αυτού του ενεργού γεωλογικού φαινομένου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όλος ο κρατικός μηχανισμός, προφανώς, έχει κινητοποιηθεί. Ακούμε με προσοχή τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των ειδικών, που με τη σειρά τους συμβουλεύουν την Πολιτική Προστασία.

Θα εξακολουθούμε, προφανώς, να παρακολουθούμε, κ. Δήμαρχε, το φαινόμενο. Δεν θα κάνουμε εμείς καμία επιστημονική εκτίμηση, αυτή είναι η δουλειά άλλων να την κάνουν και να μας συμβουλεύουν, όπως το έχουν κάνει μέχρι τώρα.

Να διαβεβαιώσω για ακόμα μία φορά τους κατοίκους της Σαντορίνης, αλλά και τους κατοίκους όλων των γειτονικών νησιών που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο, ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι στο πλευρό τους και, προφανώς, είναι πολύ καλύτερα να προετοιμαζόμαστε και να προλαμβάνουμε γεγονότα, παρά να τρέχουμε να τα αντιμετωπίζουμε εκ των υστέρων.

Και πάλι, συνιστώ ψυχραιμία, να ακούμε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και ευχόμαστε γρήγορα το φαινόμενο αυτό να τελειώσει και το νησί να ξαναβρεί πλήρως τους κανονικούς του ρυθμούς».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την παρουσία και στήριξή του προς το νησί της Σαντορίνης.

«Μετά την εξαιρετική προετοιμασία που έχει γίνει από τον κρατικό μηχανισμό για ενδεχόμενο κίνδυνο, η παρουσία του πρωθυπουργού δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για το νησί. Είμαι βέβαιος ότι θα λήξει αισίως αυτή η περίοδος. Έχουμε την βεβαιότητα ότι θα έχουμε δίπλα μας την πολιτεία και για τον κίνδυνο και για την εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για τη συνεργασία με τα υπουργεία και την δική του επιμονή να στηρίζει τη Σαντορίνη», είπε ο κ. Ζώρζος.

Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου ευχαρίστησε το προσωπικό για την αφοσίωση και το έργο του, ενώ ενημερώθηκε για τη λειτουργία της μονάδας και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η τοποθέτηση αντίσκηνων σε εξωτερικό χώρο.

Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε επίσης στο σημείο όπου έχουν εγκατασταθεί οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ στο νησί, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των κλιμακίων, τα οποία βρίσκονται συνεχώς σε καθεστώς ετοιμότητας.

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί έως τις 3 Μαρτίου ο Δήμος Θήρας. Στο νησί βρίσκονται από την Πέμπτη (06/02) κλιμάκια Στρατού, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και ΔΕΔΔΗΕ για να επέμβουν σε περίπτωση ανάγκης.

Αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα, ο Κωνσταντίνος Συνολάκης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, εκτιμά ότι στη Σαντορίνη, «πιθανόν για πρώτη φορά στον κόσμο να δούμε τη γένεση ενός νέου ηφαιστείου». Από πλευράς του, ο Γερμανός επιστήμονας Κρίστιαν Χίμπσερ συμφωνεί μεν ότι «η σεισμική δραστηριότητα είναι έντονη και δικαίως αποτελεί λόγο ανησυχίας», θεωρεί δε ότι «είναι απίθανη μία ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη».

Μεγέθους 4,8 και 4,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ είναι οι δύο νέες σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν λίγα λεπτά μετά τις 09:00 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά της Οίας και νότια της Αμοργού, αντίστοιχα.

Νωρίτερα, στις 05:35 καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο νότια της Αμοργού, κατά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας το οποίο και χαρακτήρισε τον σεισμό «ασθενή».

Ενώ, νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:56, σε απόσταση 227 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 23 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Συνολικά πάνω από 7.700 σεισμοί έχουν σημειωθεί από τις 26 Ιανουαρίου έως και τις 4 Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), βάσει των καταγραφών που έχει γίνει από το Εργαστήριο Σεισμολογίας του.

Η κατανομή των σεισμικών επικέντρων στις 4 Φεβρουαρίου ήταν παρόμοια με εκείνη της 3ης Φεβρουαρίου, με τους περισσότερους σεισμούς να εντοπίζονται πλησίον της Ανύδρου. Εκτός από τον σεισμικό κίνδυνο, η ευρύτερη περιοχή αλλά κυρίως η Σαντορίνη καταγράφει πιθανότητα για εκδήλωση συνοδών των σεισμών γεωκινδύνων, όπως οι κατολισθήσεις.

Η καλδέρα της Σαντορίνης έχει υποστεί κατολισθητικά φαινόμενα που έχουν πυροδοτηθεί από τη σεισμική ακολουθία που λαμβάνει χώρα στον υποθαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά του νησιού.

«Οι ζώνες αυτές περιλαμβάνουν τον Παλαιό Λιμένα Φηρών και τα ανάντη πρανή της διαδρομής του τελεφερίκ, όπου διέρχονται πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, την περιοχή του οικισμού Κόρφου στη Θηρασιά και το ανάντη μονοπάτι, το λιμάνι του Αθηνιού και τα πρανή του Όρμου Αθηνιού, τις περιοχές Αρμένης και Αμμούδι στη βάση των πρανών κάτω από την Οία, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή διακινδύνευση. Τονίζεται ότι το επίπεδο του κατολισθητικού κινδύνου διατηρείται υψηλό σε μεγάλο τμήμα της καλδέρας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναφορικά με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της Σαντορίνης, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εξελισσόμενη σεισμική δραστηριότητα ενδέχεται να οδηγήσει σε εντονότερα κατολισθητικά φαινόμενα, ειδικότερα στην περίπτωση εκδήλωσης ισχυρότερου σεισμού.

Στη Σαντορίνη έφτασαν από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης οχήματα του Στρατού, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας (μία ομάδα ΟΠΚΕ με 10 άτομα) ενισχύοντας τις δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Παράλληλα, δύο φορτηγά του ΔΕΔΔΗΕ με γεννήτριες καθώς και οχήματα με κεραίες κινητής τηλεφωνίας αποβιβάστηκαν επίσης από το καράβι που έδεσε στο λιμάνι του νησιού. Υπενθυμίζεται ότι σε γενική επιφυλακή παραμένει η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα οι 8 ΕΜΑΚ της Επικράτειας.

Οι δυνάμεις στο νησί έχουν ενισχυθεί με 52 πυροσβέστες και 7 οχήματα και 6 βοηθητικά VAN συμπεριλαμβανομένων: του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου ΟΛΥΜΠΟΣ, του διασωστικού οχήματος μίας ομάδας της 1ης ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο, μίας ομάδας της 1ης ΕΜΟΔΕ, και της Ομάδας Σ.μη.Ε.Α. με 2 drones της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής καθώς και ένα ελικόπτερο του Π.Σ. με 2 εναέριους διασώστες.

Ακόμη, πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σταλεί και σε Αμοργό, Ίο, Αστυπάλαια, Ανάφη. Συγκεκριμένα στην Αμοργό έχουν σταλεί 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, στην Ίο 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, στην Αστυπάλαια 4 πυροσβέστες με 1 όχημα και στην Ανάφη 2 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Σε ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης έχει προβεί και το ΕΚΑΒ. Ειδικότερα στη Σαντορίνη έχει μεταβεί η εξειδικευμένη Ομάδα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), αποτελούμενη από 1 ιατρό με 5 διασώστες και 2 οχήματα με τον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και 1 ασθενοφόρο. Παράλληλα στην Αμοργό βρίσκονται 2 διασώστες και 1 ασθενοφόρο ενώ στην Ίο 3 διασώστες με 1 ασθενοφόρο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στέλνει ειδικά κλιμάκια στη Σαντορίνη, τα οποία θα φτάσουν την Παρασκευή στο νησί. Συγκεκριμένα, μεταβαίνει πολυμελές κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών της ειδικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ε.Ε.Σ. αλλά και κλιμάκιο Κοινωνικών Λειτουργών - Ψυχολόγων, προς ενίσχυση των κατοίκων του νησιού.

Τα ανωτέρω κλιμάκια, θα αποβιβαστούν στο νησί, με διασωστικά οχήματα και επιχειρησιακό εξοπλισμό (κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά κ.α.), αλλά και δύο ειδικά εκπαιδευμένα διασωστικά σκυλιά της ειδικής Κυνοφιλικής ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ε.Ε.Σ.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ., έχοντας την αναγκαία εκπαίδευση, τεχνογνωσία, εμπειρία και εξοπλισμό θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανάγκη, βρισκόμενοι σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τις Αρχές.

Ταυτόχρονα, οι έμπειροι Κοινωνικοί Λειτουργοί-Ψυχολόγοι του Ε.Ε.Σ. θα προσφέρουν ψυχοκοινωνική στήριξη και υποστήριξη των κατοίκων του νησιού που δοκιμάζονται ψυχολογικά από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους μοναχικούς ηλικιωμένους, στους χρόνια πάσχοντες, στις νεαρές ηλικίες και τα παιδιά.

Δορυφορική φωτογραφία από την έντονη σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες και ειδικότερα ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό, δημοσίευσε η διαστημική υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εικόνα καταγράφεται εμφανέστατα το «σμήνος» των σεισμών, ενώ περιλαμβάνονται τα επίκεντρα και τα μεγέθη από την έναρξη του φαινομένου.

This data visualisation of the Cyclades islands, generated using data from the Copernicus Digital Elevation Model, geo-localises the seismic swarm.



It includes indicators for the epicentres&magnitudes of the earthquakes that have occurred since the onset of the seismic crisis. pic.twitter.com/rrJus7qyTK