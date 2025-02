Μπαράζ σεισμών στη Σαντορίνη: Στο νησί μεταβαίνει ο Κυρ. Μητσοτάκης – Λέκκας: Δεν περιμένουμε δόνηση πάνω από 6 Ρίχτερ

Με δονήσεις άνω των 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες τη στιγμή που ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, υπογραμμίζει ότι ο μέγιστος σεισμός που μπορεί να δώσει η περιοχή των Κυκλάδων είναι κάτω των 6 Ρίχτερ. Εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στους πολίτες, να δίνουν βάση μόνο στις επιστημονικές ανακοινώσεις, υπογραμμίζοντας ότι «διαδίδονται ανήκουστα πράγματα στο διαδίκτυο».

Στο μεταξύ, στη Σαντορίνη μεταβαίνουν την Παρασκευή (07/02) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να συναντηθούν με τις τοπικές αρχές και τους ειδικούς που παρακολουθούν την κατάσταση στο νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι επιπτώσεις της έντονης σεισμικής δραστηριότητας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των κατοίκων και των υποδομών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί έως τις 3 Μαρτίου ο Δήμος Θήρας. Στο νησί βρίσκονται από την Πέμπτη (06/02) κλιμάκια Στρατού, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και ΔΕΔΔΗΕ για να επέμβουν σε περίπτωση ανάγκης.

Αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα, ο Κωνσταντίνος Συνολάκης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, εκτιμά ότι στη Σαντορίνη, «πιθανόν για πρώτη φορά στον κόσμο να δούμε τη γένεση ενός νέου ηφαιστείου». Από πλευράς του, ο Γερμανός επιστήμονας Κρίστιαν Χίμπσερ συμφωνεί μεν ότι «η σεισμική δραστηριότητα είναι έντονη και δικαίως αποτελεί λόγο ανησυχίας», θεωρεί δε ότι «είναι απίθανη μία ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη».

Μεγέθους 4,8 και 4,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ είναι οι δύο νέες σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν λίγα λεπτά μετά τις 09:00 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά της Οίας και νότια της Αμοργού, αντίστοιχα.

Νωρίτερα, στις 05:35 καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο νότια της Αμοργού, κατά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας το οποίο και χαρακτήρισε τον σεισμό «ασθενή».

Ενώ, νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:56, σε απόσταση 227 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 23 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Συνολικά πάνω από 7.700 σεισμοί έχουν σημειωθεί από τις 26 Ιανουαρίου έως και τις 4 Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), βάσει των καταγραφών που έχει γίνει από το Εργαστήριο Σεισμολογίας του.

Η κατανομή των σεισμικών επικέντρων στις 4 Φεβρουαρίου ήταν παρόμοια με εκείνη της 3ης Φεβρουαρίου, με τους περισσότερους σεισμούς να εντοπίζονται πλησίον της Ανύδρου. Εκτός από τον σεισμικό κίνδυνο, η ευρύτερη περιοχή αλλά κυρίως η Σαντορίνη καταγράφει πιθανότητα για εκδήλωση συνοδών των σεισμών γεωκινδύνων, όπως οι κατολισθήσεις.

Η καλδέρα της Σαντορίνης έχει υποστεί κατολισθητικά φαινόμενα που έχουν πυροδοτηθεί από τη σεισμική ακολουθία που λαμβάνει χώρα στον υποθαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά του νησιού.

«Οι ζώνες αυτές περιλαμβάνουν τον Παλαιό Λιμένα Φηρών και τα ανάντη πρανή της διαδρομής του τελεφερίκ, όπου διέρχονται πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, την περιοχή του οικισμού Κόρφου στη Θηρασιά και το ανάντη μονοπάτι, το λιμάνι του Αθηνιού και τα πρανή του Όρμου Αθηνιού, τις περιοχές Αρμένης και Αμμούδι στη βάση των πρανών κάτω από την Οία, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή διακινδύνευση. Τονίζεται ότι το επίπεδο του κατολισθητικού κινδύνου διατηρείται υψηλό σε μεγάλο τμήμα της καλδέρας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναφορικά με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της Σαντορίνης, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εξελισσόμενη σεισμική δραστηριότητα ενδέχεται να οδηγήσει σε εντονότερα κατολισθητικά φαινόμενα, ειδικότερα στην περίπτωση εκδήλωσης ισχυρότερου σεισμού.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, ο Δήμος Θήρας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από τις 1/2/2025 έως και τις 3 Μαρτίου 2025.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση: «Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την 1η.02.2025 και για έναν (1) μήνα, ήτοι έως και 3 Μαρτίου 2025. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Στη Σαντορίνη έφτασαν από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης οχήματα του Στρατού, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας (μία ομάδα ΟΠΚΕ με 10 άτομα) ενισχύοντας τις δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Παράλληλα, δύο φορτηγά του ΔΕΔΔΗΕ με γεννήτριες καθώς και οχήματα με κεραίες κινητής τηλεφωνίας αποβιβάστηκαν επίσης από το καράβι που έδεσε στο λιμάνι του νησιού. Υπενθυμίζεται ότι σε γενική επιφυλακή παραμένει η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα οι 8 ΕΜΑΚ της Επικράτειας.

Οι δυνάμεις στο νησί έχουν ενισχυθεί με 52 πυροσβέστες και 7 οχήματα και 6 βοηθητικά VAN συμπεριλαμβανομένων: του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου ΟΛΥΜΠΟΣ, του διασωστικού οχήματος μίας ομάδας της 1ης ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο, μίας ομάδας της 1ης ΕΜΟΔΕ, και της Ομάδας Σ.μη.Ε.Α. με 2 drones της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής καθώς και ένα ελικόπτερο του Π.Σ. με 2 εναέριους διασώστες.

Ακόμη, πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σταλεί και σε Αμοργό, Ίο, Αστυπάλαια, Ανάφη. Συγκεκριμένα στην Αμοργό έχουν σταλεί 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, στην Ίο 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, στην Αστυπάλαια 4 πυροσβέστες με 1 όχημα και στην Ανάφη 2 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Σε ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης έχει προβεί και το ΕΚΑΒ. Ειδικότερα στη Σαντορίνη έχει μεταβεί η εξειδικευμένη Ομάδα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), αποτελούμενη από 1 ιατρό με 5 διασώστες και 2 οχήματα με τον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και 1 ασθενοφόρο. Παράλληλα στην Αμοργό βρίσκονται 2 διασώστες και 1 ασθενοφόρο ενώ στην Ίο 3 διασώστες με 1 ασθενοφόρο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Σ.Σ.) στέλνει ειδικά κλιμάκια στη Σαντορίνη, τα οποία θα φτάσουν την Παρασκευή στο νησί. Συγκεκριμένα, μεταβαίνει πολυμελές κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών της ειδικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ε.Ε.Σ. αλλά και κλιμάκιο Κοινωνικών Λειτουργών - Ψυχολόγων, προς ενίσχυση των κατοίκων του νησιού.

Τα ανωτέρω κλιμάκια, θα αποβιβαστούν στο νησί, με διασωστικά οχήματα και επιχειρησιακό εξοπλισμό (κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά κ.α.), αλλά και δύο ειδικά εκπαιδευμένα διασωστικά σκυλιά της ειδικής Κυνοφιλικής ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ε.Ε.Σ.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ., έχοντας την αναγκαία εκπαίδευση, τεχνογνωσία, εμπειρία και εξοπλισμό θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανάγκη, βρισκόμενοι σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τις Αρχές.

Ταυτόχρονα, οι έμπειροι Κοινωνικοί Λειτουργοί-Ψυχολόγοι του Ε.Ε.Σ. θα προσφέρουν ψυχοκοινωνική στήριξη και υποστήριξη των κατοίκων του νησιού που δοκιμάζονται ψυχολογικά από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους μοναχικούς ηλικιωμένους, στους χρόνια πάσχοντες, στις νεαρές ηλικίες και τα παιδιά.

Δορυφορική φωτογραφία από την έντονη σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες και ειδικότερα ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό, δημοσίευσε η διαστημική υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εικόνα καταγράφεται εμφανέστατα το «σμήνος» των σεισμών, ενώ περιλαμβάνονται τα επίκεντρα και τα μεγέθη από την έναρξη του φαινομένου.

This data visualisation of the Cyclades islands, generated using data from the Copernicus Digital Elevation Model, geo-localises the seismic swarm.



It includes indicators for the epicentres&magnitudes of the earthquakes that have occurred since the onset of the seismic crisis. pic.twitter.com/rrJus7qyTK