Κυρ. Μητσοτάκης για Ουκρανία: Επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της

Για επαναβεβαίωση της «ακλόνητης υποστήριξης της Ελλάδας στην Ουκρανία» έκανε λόγο σε ανάρτησή του για την 4η επέτειο από τη ρωσική εισβολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη:

«Τέσσερα χρόνια τώρα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»