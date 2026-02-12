Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει το «παρών» στην διάσκεψη που συγκαλεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον για το Συμβούλιο της Ειρήνης.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, κυβερνητικά στελέχη που συνόδευσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άτυπη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέπεμψαν στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος νωρίτερα σήμερα (12/2) το πρωί ανέφερε ότι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνονται δύο επισκέψεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ινδία.