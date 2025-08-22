Κυρ. Μητσοτάκης: Δείπνο με τον Ρούπερτ Μέρντοχ στην Τήνο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο μεγιστάνας των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, δείπνησαν σε παραδοσιακή ψαροταβέρνα του νησιού το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ισχυροί άνδρες, μαζί με τις συζύγους τους, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και Έλενα Ζούκοβα αντίστοιχα, πέρασαν μια ήρεμη βραδιά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας,

Όπως έγινε γνωστό, τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία συνόδευαν στο δείπνο στην Τήνο, εκτός από την σύζυγό του Ελένα Ζούκοβα, κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του Μέρντοχ, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς, η ισχυρή CEO του ομίλου και γνωστή ως η «σιδηρά κυρία» των εφημερίδων του Μέρντοχ καθώς και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής της New York Post

Ο 94χρονος Μέρντοχ, γνωστός για την επιρροή του στον παγκόσμιο Τύπο με την ιδιοκτησία κορυφαίων ΜΜΕ όπως οι εφημερίδες «The Sun», «New York Post» και το κανάλι «Fox News», είχε φτάσει στην Τήνο με την πολυτελή θαλαμηγό του, «M’BRACE», προερχόμενος από τη Σκιάθο.

Ως γνωστόν, ο Έλληνας πρωθυπουργός, είχε αναχωρήσει νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης από τη Μύκονο, με προορισμό την Τήνο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.