Κυρ. Μητσοτάκης: Αυξάνεται 50% η επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο - Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα

Aπό τη Ροδόπη όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση του ανώτατου ορίου για το αγροτικό πετρέλαιο, λέγοντας χαρακτηριστικά «αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες μας».

Παράλληλα τόνισε: «Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα».

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα με τις τρεις πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε για το θέμα πως «αυξάνεται σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης όπως αυτό υπολογίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης.

«Έγινε μία σημαντική ανακοίνωση σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στους αγρότες μας. Ήταν ένα αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο. Να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Είμαστε σε μία συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς μπορούμε να εξυγιάνουμε εν κινήσει, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, το σύστημα πληρωμών, το οποίο πια είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο του», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. «Πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι αυτοί θα είναι οι αποδέκτες των ευρωπαϊκών πόρων».

«Να αισθάνεται την ανάπτυξη κάθε πολίτης, όπου κι αν βρίσκεται στην επικράτεια»

Συνομιλώντας με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι κύρια επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τόνωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου και στο ετήσιο επίδομα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και ΑμεΑ, που θα δοθούν για πρώτη φορά φέτος στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ αναφέρθηκε και στο μείγμα φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ, που νομοθετήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι τα μέτρα δίνουν κίνητρα για την αποκέντρωση και την ενίσχυση της περιφέρειας, με αιχμή τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και τον μηδενισμό του το 2027 για πρώτες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων. Ειδικά για την περιοχή του Έβρου, το πληθυσμιακό όριο είναι αυξημένο στους 1.700 κατοίκους, πρόνοια που επεκτάθηκε επίσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.

«Δεν θα κουραστώ να το λέω: δεν αρκεί η οικονομία να πηγαίνει καλά σε επίπεδο δεικτών που αφορούν την πορεία της ανάπτυξης, του δημοσίου χρέους. Αυτή την ανάπτυξη πρέπει να την αισθάνεται ο κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην επικράτεια. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν σκύψουμε με προσοχή πάνω στα τοπικά προβλήματα, αλλά και στις τοπικές ευκαιρίες που κάθε περιοχή παρουσιάζει», υπογράμμισε.

Εκπρόσωπος των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στον Έβρο που έλαβε μέρος στη συζήτηση ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τις αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων και για τη μείωση της φορολογίας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο δήμαρχος Μαρωνείας - Σαπών Απόστολος Ιωάννου, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον κ. Μητσοτάκη για τις παρεμβάσεις που γίνονται προς όφελος της περιφέρειας και αναφέρθηκαν στη σημασία της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση του τουριστικού μετώπου της Ροδόπης μέσω της δημιουργίας μαρίνας στον δήμο Μαρωνείας - Σαπών, μεταξύ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, αλλά και της σύνδεσης της Μαρώνειας με τον παραλιακό δρόμο του Έβρου.

«Ο δρόμος που θα συνδέει τα όρια του Έβρου με την Μαρώνεια είναι πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία είναι ότι προτάξαμε πια στον τοπικό μας σχεδιασμό ένα σύνθετο έργο το οποίο ήδη είμαστε σε θέση να χωροθετήσουμε: μία μαρίνα, έναν χώρο υποδοχής επενδύσεων περί του θαλάσσιου τουρισμού, που νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εφαλτήριο ανάπτυξης όλου του παράκτιου μετώπου της Ροδόπης, με προφανή αναπτυξιακά αποτυπώματα.

Αυτό συνδέεται βέβαια και με την περαιτέρω ενεργοποίηση του βόρειου άξονα, το πώς θα επιτρέψουμε και σε περισσότερα λεωφορεία να περάσουν, έτσι ώστε η Ροδόπη να μην γίνεται απλά μία περιοχή από την οποία περνούν επισκέπτες, αλλά ένας αυτοτελής πόλος επίσκεψης, ώστε να μπορούν να αναδειχθούν τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μαρώνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο Αρχοντικό Ταβανιώτη, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως και φιλοξενεί έκθεση αρχαιοτήτων και υλικού με θέμα την Μαρώνεια και τον Ίσμαρο, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να γίνει και η μουσειακή πιστοποίησή του.