Κυρ. Μητσοτάκης: Απέχουμε μόλις ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα

Για «πολύ ευπρόσδεκτα νέα» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την αναβάθμιση της Ελλάδας από τον οίκο Fitch.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του, που αναγράφεται στα αγγλικά, «η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε BB+ μας φέρνει μόλις μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα».

Ο πρωθυπουργός τονίζει ακόμα πως η ελληνική κυβέρνηση είναι «πλήρως προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα για την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης».

Very welcome news from Fitch Ratings yesterday. The upgrade of Greece's credit rating to BB+ brings us just one notch below investment grade. We are fully committed to our reform agenda to attract investment, create jobs, and accelerate growth.