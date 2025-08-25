Κυβερνητικές πηγές: Το να επικαλείται τοξικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ύβρις

Το να επικαλείται «τοξικότητα» και «χυδαιότητα» ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χρησιμοποιούσε συνθήματα όπως «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», αποτελεί το λιγότερο ύβρη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές οι οποίες στηλιτεύουν την αξιωματική αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν:

«Από πότε η αλήθεια είναι «τοξική» ή «χυδαία», ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς; Σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται «τοξικότητα» και «χυδαιότητα» ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», των απειλών «θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη» και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».