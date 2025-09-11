Κυβερνητικές πηγές για αίτημα Τουρκίας να ενταχθεί στο SAFE: Δεν θα δεχθούμε χώρα που απειλεί με πόλεμο μέλος της ΕΕ

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την Ε.Ε.

«Τόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων, όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας», σημειώνουν.

«Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», προσθέτουν.

Η Ελλάδα δια του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα η Τουρκία υπέβαλλε επίσημο αίτημα ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης ύψους 150 δισ. ευρώ.

O εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τομά Ρενιέ επιβεβαίωσε την παραλαβή του αιτήματος από την Άγκυρα. Και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επιβεβαιώνω ότι λάβαμε επίσημο αίτημα από την Τουρκία», σύμφωνα με το Euronews.

«Αυτό που μπορώ να σας πω για να σας καθησυχάσω, εσάς και όλους τους πολίτες και τα κράτη-μέλη, είναι ότι εμείς φυσικά δεν ήρθαμε με έναν τέτοιο κανονισμό ξαφνικά. Φυσικά και έχουμε δικλείδες ασφαλείας», είπε επίσης.

Επικαλούμενος λόγους εμπιστευτικότητας, ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να εξειδικεύσει περαιτέρω σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας και αρκέστηκε στο να εξηγήσει την τωρινή κατάσταση διαπραγμάτευσης με άλλες τρίτες χώρες.

Η Κομισιόν θα εξετάσει τώρα το αίτημα, ένα απαραίτητο επόμενο βήμα πριν από την υποβολή επίσημης σύστασης για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι επίσημο αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE έχει καταθέσει και η Νότια Κορέα.

Προειδοποίηση Κυρ. Μητσοτάκη για συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Υπενθυμίζεται, πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προειδοποιήσει πως εάν η Τουρκία δεν αποσύρει από το τραπέζι το casus belli και δεν σταματήσει τον αναθεωρητισμό, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στον μηχανισμό SAFE.

«Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν ανταποκρίνεται στην έγκριση της Τουρκίας», είπε.