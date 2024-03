Κυβερνητικές πηγές: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την Ουκρανία για την αποστολή αμυντικού εξοπλισμού

«Δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την Ουκρανία για την αποστολή αμυντικού εξοπλισμού» διαβεβαιώνουν κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα σχολιάζοντας την ανάρτηση που έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την συνομιλία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από τις σημερινές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν μάλιστα ότι «η συμφωνία, για την οποία μιλά ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, είναι η στρατηγική συμφωνία που καλούνται να συνομολογήσουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για την ένταξη της Ουκρανίας» η οποία όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά «δεν είναι καν έτοιμη».

Θυμίζεται ότι, η ομάδα των G7 τον περασμένο Ιούλιο υιοθέτησε μια κοινή Δήλωση υποστήριξης της ασφάλειας της Ουκρανίας σε βάθος χρόνου, στην οποία έχουν προσχωρήσει και η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της.

Σε συνέχεια αυτής της Δήλωσης η ΕΕ συζητά με το Κίεβο συμφωνία υποστήριξης ασφαλείας ΕΕ-Ουκρανίας. Η χώρα μας όπως και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ συζητάει αντίστοιχα με την Ουκρανία διμερώς.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας σε όλους τους τομείς, δηλαδή οικονομία, ανασυγκρότηση, ενέργεια, πολιτική προστασία, ανθρωπιστική βοήθεια, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, κυβερνοασφάλεια κλπ. και εντάσσονται στο πλαίσιο πολύπλευρης υποστήριξης της Ουκρανίας και της ενταξιακής της πορείας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συμφωνήσει η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Δανία, ενώ διαπραγματεύονται η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και οι Βαλτικές χώρες.

«Χαίρομαι που βλέπω την Ουκρανία να σημειώνει σταθερή πρόοδο προς την ένταξη στην ΕΕ», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), μετά τη συζήτησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα στις Βρυξέλλες.



Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε:

«Μίλησα με τον Βολοντίμιρ Ζελένκσι πριν από τις σημερινές συζητήσεις της #EUCO για την Ουκρανία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Η επίσκεψή μου στην Οδησσό με εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο για την επείγουσα ανάγκη να εντείνουμε τη βοήθειά μας. Χαίρομαι που βλέπω την Ουκρανία να σημειώνει σταθερή πρόοδο προς την ένταξη στην ΕΕ».

I spoke with @ZelenskyyUa ahead of today's #EUCO discussions on Ukraine. Greece will continue to support Ukraine. My visit to Odessa impressed upon me even more the urgency of stepping up our assistance. I am glad to see Ukraine making steady progress towards EU membership.