Ζελένσκι: Μίλησα με τον Κυρ. Μητσοτάκη για την αμυντική συνεργασία μας

Για το περιεχόμενο της συνομιλίας, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι.

Όπως σημειώνει «μίλησα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εφαρμογή των συμφωνιών μας που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία, καθώς και για τη συνεχιζόμενη αμυντική μας συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση της αεράμυνας μας».

Επίσης, αναφέρεται στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Οδησσό: «Στις 6 Μαρτίου στην Οδησσό, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης μπόρεσε να δει από πρώτο χέρι τη σημασία της αξιόπιστης προστασίας των ουρανών μας», καθώς και ότι «τον ενημέρωσα για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο σήμερα το πρωί».

Και καταλήγει ότι «συμφωνήσαμε επίσης να επιταχύνουμε τις εργασίες για μια διμερή συμφωνία ασφάλειας με βάση τη Διακήρυξη στο Βίλνιους των G7.

