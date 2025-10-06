Η Εισαγγελία Λάρισας ενέκρινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, ενώ κυβερνητικά στελέχη σχολίασαν τις σχετικές εξελίξεις.

Όπως τόνισαν, η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον ανθρώπινο πόνο του κ. Ρούτσι, αποδοκιμάζοντας ταυτόχρονα την πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης από την αντιπολίτευση.

Υπογράμμισαν επίσης τον πλήρη σεβασμό στη διάκριση των εξουσιών και τον ρόλο της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι μόνο η Εισαγγελία είχε την αρμοδιότητα να αποφασίσει για τις εξετάσεις.

Παράλληλα, καταδίκασαν όσους επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία των Τεμπών για μικροκομματικά οφέλη, υπογραμμίζοντας ότι η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών θα επιτευχθούν μόνο μέσω της επικείμενης δίκης, παρά τις προσπάθειες ορισμένων κομμάτων να την καθυστερήσουν.

Ειδικότερα, ανέφεραν:

Πρώτον, η θέση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή, δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ήταν η πλήρης στήριξη στον ανθρώπινο πόνο του απεργού πείνας κ. Ρούτσι, μακριά από την απροκάλυπτη επιχείρηση πολιτικής εκμετάλλευσης του τραγικού πατέρα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Δεύτερον, στην κυβέρνηση σεβαστήκαμε απόλυτα τον ρόλο της δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών, που αποτελεί ουσιώδη αρχή της δημοκρατίας μας. Μόνο η Εισαγγελία Λαρίσης, εν προκειμένω, είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ. Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και πάγια αρχή για την κυβέρνηση.

Τρίτον, η προσπάθεια όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και να εκμεταλλευθούν κομματικά τον ανθρώπινο πόνο των συγγενών, για να πετύχουν τον ένα και μοναδικό τους στόχο που ήταν η καθυστέρηση της δίκης έπεσε στο κενό. Το πάνδημο αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών περνά μόνο μέσα από τη δίκη, η οποία θα διεξαχθεί, όσο και αν δεν το επιθυμούν συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν επενδύσει την πολιτική τους επιβίωση στην καπηλεία των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.