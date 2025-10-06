Πάνος Ρούτσι: Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του

Δεκτό έγινε σύμφωνα με πληροφορίες από τις δικαστικές αρχές το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η εισαγγελία Λάρισας αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να ανακοινώσει ότι εκτός από ταυτοποίηση DNA θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σημειώνεται ότι, η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 22η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας κατά την εκταφή της σορού του παιδιού του να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν όπως προβλέπει ο νόμος, με ορισμό πραγματογνωμόνων από την πλευρά της εισαγγελίας, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών θα μπορούν να διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για την παρακολούθηση της διαδικασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων.