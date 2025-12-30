Κυβέρνηση για αγροτικά μπλόκα: Στο τραπέζι το «plan b», αν συνεχιστεί το αδιέξοδο

Η επιμονή των αγροτών να προσέλθουν στο τραπέζι του διάλογου αναγκάζει την κυβέρνηση να θέσει επί τάπητος μια διαφορετική στάση προκειμένου να μπει ένα τέλος στις κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, το plan B λειτουργεί και ως μοχλός πίεσης προς τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με το Μέγαρο Μαξίμου να διαμηνύει ότι ο διάλογος παραμένει η προτιμητέα οδός, αλλά όχι υπό καθεστώς αποκλεισμών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς θα φανεί αν το εναλλακτικό σχέδιο θα παραμείνει εφεδρικό ή αν θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, σε περίπτωση που τα μπλόκα παγιωθούν και οι κινητοποιήσεις ενταθούν.

Στο μεταξύ, πηγές από το Μαξίμου επισημαίνουν ότι δεν αφορά η σχετική συζήτηση σύγκρουση με αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της κανονικότητας στους δρόμους, καθώς, όπως επισημαίνεται σχετικά, πουθενά στον κόσμο δεν έχουν αντιμετωπιστεί μπλόκα με αυτό τον τρόπο.

Οι επιλογές εστιάζονται στον καταλογισμό προστίμων και στην άσκηση διώξεων για παραβάσεις όπως η παράνομη κατάληψη των εθνικών οδών, η παρακώλυση συγκοινωνιών, κλπ.

Στο παρασκήνιο καταβάλλεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι ακόμα ενεργοί δίαυλοι επικοινωνίας, προκειμένου να πειστούν ακόμα και οι πιο σκληροί των μπλόκων ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.

Κυρ. Μητσοτάκης: Αρκετοί αγρότες θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους τραμπουκίζουν

«Υπάρχουν και κάποιοι που θέλω να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία», τόνισε ο πρωθυπουργός στη χτεσινή του συνέντευξη στο Action24.