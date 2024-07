50 χρόνια από την τουρκικη εισβολή στην Κύπρο

Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις 20 Ιουλίου 1974, ημέρα και πάλι Σάββατο, που ο «Αττίλας» εισέβαλε βάρβαρα στην Κύπρο παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Χιλιάδες οι νεκροί και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι της κυπριακής τραγωδίας.

Μισό αιώνα μετά, η Κύπρος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει διαιρεμένη και το κυπριακό άλυτο.

Ημέρα τιμής και μνήμης η 20η Ιουλίου, για όσους έπεσαν υπερασπιζόμενοι εθνικό έδαφος, για τους άμαχους νεκρούς, τους αγνοούμενους και όσους πολέμησαν σε μια μάχη που έμοιαζε εξ αρχής χαμένη. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του ελλαδικού πολιτικού συστήματος παρέστησαν στον τύμβο της Μακεδονίτισσας, τόπο ιερό για τη μεγαλόνησο.

Στη μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μισός αιώνας από την εθνική τραγωδία της Κύπρου», σημειώνει ο Κυρ. Μητσοτάκης.

«Τιμούμε όσους χάθηκαν. Και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος, ενιαίο, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Χωρίς ξένο στρατό κατοχής. Και όπως το θέλει ο ποιητής: "Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος"», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης μεταβαίνει το Σάββατο στην Κύπρο όπου θα παραστεί και θα μιλήσει στις 20:30 στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για τη συμπλήρωση 50 ετών από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα βρεθεί σε εκδηλώσεις μνήμης στην Κύπρο για την εισβολή του «Αττίλα». Η επίσκεψη του πρωθυπουργού αναμένεται να συνδυαστεί με μηνύματα, ιδιαίτερα για επανεκκίνηση του διαλόγου για το Κυπριακό.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, ο Έλληνας πρωθυπουργός, αναμένεται να σταθεί στα όσα έγιναν και στα όσα πρέπει να υλοποιηθούν από εδώ και στο εξής, προτάσσοντας την επίλυση του Κυπριακού μέσα από τον διάλογο των δύο πλευρών, με γνώμονα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ελλάδα και Κύπρος κινούνται απορρίπτουν την προσπάθεια της Τουρκίας και του ψευδοκράτους που επιδιώκουν τη σύσταση δύο κρατών. Τις τελευταίες εβδομάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διεθνοποιήσει το ζήτημα.

Είναι ενδεικτικό πως κατά την άφιξή του στην 4η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην οποία έλαβαν μέρος ηγέτες από 44 χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο τόνισε: «Πρόκειται για το τελευταίο διαιρεμένο ευρωπαϊκό έδαφος. Ευελπιστώ ότι αυτό το ζήτημα επιτέλους θα επιλυθεί και ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων θα συνεχιστούν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, πάντα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θέτουν το πλαίσιο για την επίλυση αυτού του μακροχρόνιου προβλήματος».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από οκτώ ημέρες είχε πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στον οποίο έθεσε το θέμα υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η Κύπρος 50 χρόνια μετά την τραγωδία του ’74 παραμένει διαιρεμένη. Ακόμη, χαρακτήρισε ως μη αποδεκτή την κατάσταση ζητώντας να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για λύση του Κυπριακού επί τη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό έδωσε και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μετά την επανεκλογή της, τονίζοντας πως η Κύπρος δεν είναι μία ξεχασμένη γωνία της ΕΕ. «Οι προκλήσεις της Κύπρου είναι οι προκλήσεις μας, η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολόκληρη όσο η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται το Σάββατο από την εισβολή και κατοχή της Κύπρου, που αποτελεί μια από τις πιο τραγικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού ο πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης, ενώ θα απευθύνει χαιρετισμό υπογραμμίζοντας τις κόκκινες γραμμές.

Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα επιστρέφει στην προκλητική ρητορική και ετοιμάζει μεγάλη «φιέστα» στην κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου παρουσία Ερντογάν.

Μισό αιώνα μετά, οι ευθύνες όσων διέπραξαν την εισβολή και συντηρούν την κατοχή είναι ασήκωτες, δηλώνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη μαύρη επέτειο του Αττίλα.

«Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα στη χώρα μου. Μια πραγματικότητα που καθιστά αδήριτη την ανάγκη τερματισμού του σημερινού απαράδεκτου status quo και επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Μια λύση που θα είναι εντός του πλαισίου των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το μέχρι σήμερα κεκτημένο των συνομιλιών» αναφέρει.

Λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη Λευκωσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε επί βρετανικού εδάφους το Κυπριακό ως ζήτημα παράνομης κατοχής. «Συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η οποία οδήγησε στην κατοχή του ενός τρίτου του νησιού. Πρόκειται για το τελευταίο διαιρεμένο ευρωπαϊκό έδαφος» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η διαιώνιση του σημερινού status quo, όπως επίσης και η δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο, δεν αποτελούν αποδεκτές λύσεις του Κυπριακού, διαμηνύει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. «Η εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης συνιστά κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Πυξίδα μας παραμένει η επανένωση του νησιού στο πλαίσιο που οριοθέτησαν οι αποφάσεις του ΟΗΕ».

Με μια εξαιρετικά προκλητική ανάρτηση, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας θυμήθηκε την επωδό του Ταγίπ Ερντογάν «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», μιλά για δήθεν «ειρηνευτική επιχείρηση» στην Κύπρο και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην παρέλαση, προαναγγέλλοντας την παρουσία 50 πλοίων στα ανοικτά του νησιού.

«Μη με φωνάζεις τόσο εγκάρδια… Μπορεί να έρθω ξαφνικά ένα βράδυ… Στην 50ή επέτειο της «Ευτυχισμένης Ειρηνευτικής Επιχείρησης» τιμούμε με ευλάβεια, ευγνωμοσύνη και σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρες και βετεράνους του ηρωικού μας στρατού που έθεσαν τέλος στην καταπίεση των Τούρκων συμπατριωτών μας στην Κύπρο» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το τουρκικό ΥΠΑΜ.

«Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στις γειτονικές μας χώρες, επιτάσσει η Ελλάδα να είναι έτοιμη μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι το 2030, για όλες τις πιθανές εξελίξεις και απέναντι σε οποιαδήποτε αναθεωρητική δύναμη τυχόν απειλήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά μας», σημειώνει ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στο μεταξύ, η τουρκική Εθνοσυνέλευση ζητά τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους. «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος στην απάνθρωπη απομόνωση του τουρκοκυπριακού λαού και να αναγνωρίσει την "Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου" όπως της αξίζει» αναφέρει το Ψήφισμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρέστη το πρωί του Σαββάτου στο Συνοδικό Συλλείτουργο, προϊσταμένου του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, των Μελών της Ιεράς Συνόδου, όπου τελέστηκε μνημόσυνο πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή και δέηση υπέρ της απελευθέρωσης, της επιστροφής των προσφύγων και της ανεύρεσης των αγνοουμένων, στον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στην Κοκκινοτριμιθιά.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το μνημόσυνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μια μέρα δύσκολη για όλους, μέρα μνήμης, μέρα τιμής για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία.

Πέρασαν 50 χρόνια, μισός αιώνας από την τουρκική εισβολή, μισός αιώνας κατοχής, μισός αιώνας που ζούμε τις συνέπειες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής.

Την ίδια στιγμή, σε αυτά τα 50 χρόνια, και παρά τις προσπάθειες κάποιων, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εδώ, ο κυπριακός λαός με θυσίες κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να προοδεύσει, κατάφερε να θωρακίσει και να ενισχύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως, δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας. Η αποστολή μας είναι η απελευθέρωση, η επανένωση, η επίλυση του Κυπριακού.

Εάν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα αυτή την τραγική επέτειο, τιμώντας πραγματικά όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς, είναι να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας».

Ερωτηθείς πώς παρακολουθεί η κυβέρνηση τα όσα τεκταίνονται σήμερα στα κατεχόμενα στην παρουσία του Τούρκου Προέδρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι αυτές οι επαναλαμβανόμενες ρητορείες, οι προσπάθειες της κατοχικής Τουρκίας. Ό,τι και αν πράξει, ό,τι και αν πει ο κ. Ερντογάν και οι εκπρόσωποι του στις κατεχόμενες περιοχές, η Τουρκία, 50 χρόνια μετά, συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού, για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αν πραγματικά η Τουρκία επιθυμεί να επικρατήσουν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αν πραγματικά η Τουρκία επιθυμεί να έρθει κοντά στην ΕΕ, με ό,τι οφέλη συνεπάγονται και για την ίδια την Τουρκία, και αν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια των κρατών της περιοχής για περιφερειακή σταθερότητά και ασφάλεια, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο δρόμος για να το πετύχει.

Από δικής μας πλευράς ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε, ξέρουμε πώς θα το πετύχουμε, δεν μεμψιμοιρούμε και είμαστε εδώ για να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να απελευθερώσουμε τον τόπο μας και να τον επανενώσουμε. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Σε ερώτηση αν ο ελληνοτουρκικός διάλογος πρέπει να περάσει από την Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «περνά ο ελληνοτουρκικός διάλογος μέσα από την Κύπρο και δεν μπορεί να υπάρξει – και αυτό είναι και από τα πιο επίσημα ελληνικά χείλη – πλήρης εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων χωρίς την επίλυση του Κυπριακού. Τι επιδιώκουμε; Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το θετικό κλίμα που φαίνεται να υπάρχει προς όφελος και της επίλυσης του Κυπριακού».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο από πλευράς του ΓΓ των ΗΕ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να αναμένουμε κάποιες ανακοινώσεις από τον ΓΓ. Δεν μπορώ να προκαταλάβω ούτε τις ανακοινώσεις ούτε τις αποφάσεις του ή το χρονικό πλαίσιο, αλλά, ναι, τα μηνύματα που λαμβάνω είναι προς τη θετική κατεύθυνση».

Στα κατεχόμενα βρίσκεται το Σάββατο, ανήμερα της μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διοργανώνει προκλητική φιέστα για τα 50 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα.

Στην Λευκωσία βρίσκεται μεταξύ άλλων σύσσωμη η τουρκική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία. Τον Ερντογάν συνοδεύουν οι πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής δράσης των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Παράλληλα με τη στρατιωτική παρέλαση, πραγματοποιήθηκε και ναυτική νηοπομπή ανοικτά των ακτών της Κερύνειας, με τη συμμετοχή 50 πολεμικών πλοίων του τουρκικού στόλου, με ναυαρχίδα το «Anadolu».

Μιλώντας πριν από την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης, ο πρόεδρος της Τουρκίας επέμεινε στη λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν να πλυθείς δύο φορές με το ίδιο νερό. Η αγνόηση της πραγματικότητας στο νησί δεν οδηγεί πουθενά. Πιστεύουμε ότι μια ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή στην Κύπρο».

Προσέθεσε δε ότι δεν ωφελεί σε κανέναν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έμειναν στην Ελβετία.

«Αν θέλετε λύση, αναγνωρίστε τα κεκτημένα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Ελπίζω ότι θα δούμε την ημέρα που οι ηγέτες των εγγυητριών χωρών του νησιού θα επισκεφθούν μαζί και τα δύο κράτη. Προσωπικά εξέφρασα αυτή την ειλικρινή επιθυμία στον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, τον οποίο συνάντησα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας θα συμβάλει αναμφίβολα στη λύση του Κυπριακού» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ταγίπ Ερντογάν .

Σε συνέχεια των προκλήσεων των προηγούμενων ημερών από το τουρκικό ΥΠΑΜ, ο Ερντογάν τόνισε, σε άλλο σημείο: «Πρέπει να έχουμε κατά νου γιατί πραγματοποιήθηκε η “ειρηνευτική επιχείρηση” στην Κύπρο και γιατί η Τουρκία πήρε μια τέτοια απόφαση».

Αναφερόμενος στην έλευση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, ο Ερντογάν σημείωσε πως έρχεται να τιμήσει τους «τρομοκράτες της ΕΟΚΑ».

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε παράλληλα κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, χαρακτηρίζοντας «παράλογες» τις δηλώσεις του κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι, κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του είχε πει «ελπίζω να μην μας παρενοχλήσεις και εσύ από εκεί όπως ο Δένδιας».

Αναφερόμενος στο κεφάλαιο του περιουσιακού, ο Ενρτογάν παρέπεμψε στη λεγόμενη «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας». Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εδώ, πρέπει να τονίσω με σαφήνεια ότι η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο, είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση του ζητήματος των ακινήτων στο νησί. Όσοι νομίζουν ότι θα πετύχουν τους στόχους τους ασκώντας πίεση στους Τουρκοκύπριους κάνουν μεγάλο λάθος. Ούτε εμείς θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός θα υποκύψει σε απειλές».

«Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε σταθερά την Κύπρο στις προσπάθειες για επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο Χ.

Today, on this tragic 50th anniversary, and every day, we stand with Cyprus.



We stand in support of territorial integrity and sovereignty.



Cypriots deserve to live in a reunited country in conditions of peace, co-existence, stability and prosperity.



The Cyprus question is a…