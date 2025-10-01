Κωνσταντοπούλου: Τώρα ζητάει... την αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Αίτημα προκειμένου να αναβληθεί η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις Ρούτσι, κατέθεσε την Τετάρτη η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Εάν και έχει δοθεί η παραγγελία για εκταφή γιου του Πάνου Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και η ιατροδικαστής όρισε να γίνει η εκταφή του, την ερχόμενη Παρασκευή, υποβλήθηκε αίτημα της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου να δοθεί αναβολή στην εκταφή, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.