Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Είναι τυχοδιώκτης και αδίστακτος - Λέει ότι αυτός τα έκανε όλα σωστά και οι άλλοι έκαναν λάθη

Επίθεση κατά του πρών πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε για μία ακόμα φορά η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε καλεσμένη στο «Χαμογέλα και Πάλι» στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και απέρριψε κάθε πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Βρισκόμαστε εδώ που είμαστε γιατί διαχρονικά η χώρα προδόθηκε από ανθρώπους που άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Και που λειτούργησαν και λειτουργού τυχοδιωκτικά. Προσέλκυσαν τον κόσμο λέγοντας ότι θέλουν το καλό του και θα δράσουν για το καλό του και τελικά κοίταξαν την πάρτη τους», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Χαρακτήρισε «τυχοδιώκτη» τον πρώην πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τα όσα έγραψε στο βιβλίο του «Ιθάκη». «Όλα λέει ότι αυτός τα έκανε σωστά και οι άλλοι έκαναν λάθη», είπε και πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τίποτα.

Αναφερόμενη στην τραγωδία στο Μάτι, υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που «έστησε μία σκηνοθετημένη συνάντηση στις 12 το βράδυ 23 προς 24 Ιουλίου 2018, γνωρίζοντας ότι εκείνη την ώρα υπήρχαν 60-70 νεκροί και παρίσταναν όλοι μαζί ότι δεν ήξεραν τίποτα. Αυτό δείχνει αδίστακτο πρόσωπο», είπε ενώ υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί.

Η κ. Κωνσταντοπούλου μάλιστα υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να μπει στη φυλακή για την υπόθεση. «Δεν είναι στη φυλακή ο Τσίπρας γιατί έκανε χρήση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και γιατί τον κάλυψε ο Μητσοτάκης», υποστήριξε.

«Ήμασταν σύντροφοι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα ενός τυχοδιώκτη που πούλησε τους αγώνες, όλη την εμπιστοσύνη και όλη την προσδοκία όχι μόνο της αριστεράς, αλλά και όλης της κοινωνίας», επισήμανε.

Καταλήγοντας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Τσίπρα να πάνε σε ντιμπέιτ, εφόσον κάνει κόμμα «για το ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα».