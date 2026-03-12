Οδ. Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια - Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας», δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ .

«Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής.

Αναλυτικά η δήλωση:

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Στη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ προχώρησε νωρίτερα την Πέμπτη το βράδυ ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κοινοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή στην οποία ανέφερε:

«Προς τον

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Νικήτα Μ. Κακλαμάνη



Κύριε Πρόεδρε,

σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Με εκτίμηση, Νικόλαος Ανδρουλάκης»

Με πόσους βουλευτές μένει το ΠΑΣΟΚ

Μετά την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον 31 βουλευτές.

Τι υποστηρίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι: