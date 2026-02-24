Κων. Τασούλας: Η Ελλάδα στήριξε εξ αρχής τον αγώνα της Ουκρανίας

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη στον πόλεμο στην Ουκρανία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωσή του με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη ρωσική εισβολή.

«Συμπληρώνονται σήμερα τέσσερα έτη από την απρόκλητη και παράνομη ρωσική επίθεση και εισβολή στην Ουκρανία», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι: «Η Ελλάδα, η οποία στήριξε εξ αρχής τον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».