Κύμα αντιδράσεων

Τη ρητή υποχρέωση της Β. Μακεδονίας να σεβαστεί τη συνταγματική της ονομασία, θυμίζει στη γείτονα χώρα με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Υπατου Εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Είχε προηγηθεί αυστηρή απάντηση από το ΥΠΕΞ, αλλά και ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σημειώνεται πως στην ανακοινώση του γραφείου του Υπατου Εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική της Κομισιόν, περιλαμβάνεται σαφής αναφορά, που δεν υπήρχε στη δήλωση της Φον ντερ Λαίεν, να σεβαστεί η Β. Μακεδονία τη συνταγματική της ονομασία.

Το γεγονός προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην κίνηση της προέδρου της χώρας να αποκαλέσει τη χώρα της «Μακεδονία» κατά την ορκομωσία της το μεσημέρι της Κυριακής, κάτι που προκάλεσε την αποχώρηση της Ελληνίδας πρέσβεως, Σοφίας Φιλιππίδου.

Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δεν χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα της χώρας κατά τη σημερινή τελετή ορκωμοσίας αναφέρει η εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Κομισιόν, Ναμπίλα Μασράλι.

Σημειώνει ότι η ΕΕ υπενθυμίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού των υφιστάμενων, νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα.

Εντωμεταξύ,

ιπλή απάντηση από το ΥΠΕΞ και από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν εισέπραξε άμεσα η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, που με το «καλημέρα» άνοιξε ένα αχρείαστο μέτωπο με την Ελλάδα, αποκαλώντας κατά την ορκομωσία της, τη χώρα, ως «Μακεδονία».

Μετά την αποχώρηση της Ελληνίδας πρέσβεως, Σοφίας Φιλιππίδου, κατά την ομιλία της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία δηλώνει ότι «παραβιάζεται η Συμφωνία των Πρεσπών», τονίζοντας επιπλέον ότι «η περαιτέρω πρόοδος στις διμερείς σχέσεις της με τη Βόρεια Μακεδονία καθώς και η ευρωπαϊκή πορεία της τελευταίας εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και κυρίως από τη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της χώρας».

Αναλυτικά η ακακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Κατά τη σημερινή ορκωμοσία της στη Βουλή και παρά το γεγονός ότι στο επίσημο κείμενο του όρκου που της υπαγορεύθηκε η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία», η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κυρία Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα, επέλεξε να αποκαλέσει τη χώρα της "Μακεδονία".



Η πράξη αυτή παραβιάζει κατάφωρα τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και το Συντάγμα της γείτονος χώρας, το οποίο έχει εναρμονιστεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει ως αντιπολίτευση κατά την κύρωση της συμφωνίας, τη σεβάστηκε ως επικυρωθείσα διεθνή συνθήκη που υπερέχει κάθε άλλης διάταξης νόμου.

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτό, δηλώνει κατηγορηματικά ότι η περαιτέρω πρόοδος στις διμερείς σχέσεις της με τη Βόρεια Μακεδονία καθώς και η ευρωπαϊκή πορεία της τελευταίας εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και κυρίως από τη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της χώρας».

Αποκάλεσε «Μακεδονία» τη χώρα στην ορκωμοσία της

Υπενθυμίζεται πως η Σιλιάνοφσκα, κατά την ορκωμοσία αποκάλεσε τη χώρα ως «Μακεδονία», παρά το γεγονός ότι στο κείμενο του όρκου, το οποίο απήγγειλε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής, Γιόβαν Μίτρεσκι, καλώντας την Σιλιάνοφσκα να το επαναλάβει, η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, Σοφία Φιλιππίδου, η οποία είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση της Βουλής για την ορκωμοσία της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, αποχώρησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι η τελευταία αποκάλεσε κατά την ορκωμοσία της τη χώρα ως «Μακεδονία», παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η 71χρονη Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα εξελέγη πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη την Τετάρτη 8 Μαϊου, ως υποψήφια του VMRO-DPMNE, επικρατώντας, με ποσοστό 65%, του μέχρι σήμερα προέδρου της χώρας, Στέβο Πεντάροφσκι.

Παράλληλα με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών διεξήχθησαν στη χώρα και οι βουλευτικές εκλογές, στις οποίες το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE κατήγαγε μεγάλη νίκη, καταλαμβάνοντας 58 εκ των 120 εδρών της Βουλής.

Το κόμμα αυτό ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον συνασπισμό των αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων «Αξίζει» για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αντιδράσεις από φον Ντερ Λάιεν

Άμεση ήταν η αντίδραση από την πλευρά της ΕΕ, καθώς το «φάουλ» στο οποίο υπέπεσε η νεοκλεγείσα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιανόφσκα, δεν πέρασε απαρατήρητο από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτηση της η πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας να σεβαστεί τη Συνθήκη των Πρεσπών, σεβόμενη τις δεσμευτικές της συμφωνίες, ως προαπαιτούμενο για τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις.

Προκειμένου η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της στην ένταξη στην ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας η χώρα να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement.