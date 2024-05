Αλβανικό κόμμα DUI για Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα: Παραβίασε το Σύνταγμα

Στην παραβίαση του Συντάγματος προέβη κατά τη σημερινή της ορκωμοσία η νέα πρόεδρος της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα, αποκαλώντας «Μακεδονία» τη Βόρεια Μακεδονία και προκαλώντας κρίση στις σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με την Ελλάδα.

Αυτό εκτίμησε το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι, όπως δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος, Άρμπερ Αντέμι.

«Λυπούμαστε για την ομιλία της Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα. Με την πρώτη της κιόλας φράση καταπάτησε το Σύνταγμα, μην αναφέροντας τη λέξη ούτε Δημοκρατία, ούτε την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο… Με την πρώτη της φράση προκάλεσε ήδη κρίση μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας», σημείωσε ο βουλευτής του κόμματος, Άρμπερ Αντέμι.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι ορκίστηκε πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής.

Η Σιλιάνοφσκα, κατά την ορκωμοσία αποκάλεσε τη χώρα ως «Μακεδονία», παρά το γεγονός ότι στο κείμενο του όρκου, το οποίο απήγγειλε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής, Γιόβαν Μίτρεσκι, καλώντας την Σιλιάνοφσκα να το επαναλάβει, η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, Σοφία Φιλιππίδου, η οποία είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση της Βουλής για την ορκωμοσία της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, αποχώρησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι η τελευταία αποκάλεσε κατά την ορκωμοσία της τη χώρα ως «Μακεδονία», παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η 71χρονη Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα εξελέγη πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη την Τετάρτη 8 Μαϊου, ως υποψήφια του VMRO-DPMNE, επικρατώντας, με ποσοστό 65%, του μέχρι σήμερα προέδρου της χώρας, Στέβο Πεντάροφσκι.

Παράλληλα με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών διεξήχθησαν στη χώρα και οι βουλευτικές εκλογές, στις οποίες το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE κατήγαγε μεγάλη νίκη, καταλαμβάνοντας 58 εκ των 120 εδρών της Βουλής.

Το κόμμα αυτό ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον συνασπισμό των αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων «Αξίζει» για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το «φάουλ» στο οποίο υπέπεσε η νεοκλεγείσα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιανόφσκα, δεν πέρασε απαρατήρητο από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτηση της η πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας να σεβαστεί τη Συνθήκη των Πρεσπών, σεβόμενη τις δεσμευτικές της συμφωνίες, ως προαπαιτούμενο για τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. Αναλυτικά η ανάρτηση της Φον ντερ Λάιεν: Προκειμένου η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της στην ένταξη στην ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας η χώρα να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement.