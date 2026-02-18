Κοινωνικές κατοικίες: Στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια η Δ. Μιχαηλίδου

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια των πρώτων κοινωνικών κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά στη χώρα. Πρόκειται για το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες», που αξιοποιεί ανενεργό στεγαστικό απόθεμα και το παραδίδει άμεσα προς χρήση.

«Η κοινωνική στέγαση αποδίδει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα. Ήδη έχουν παραδοθεί 30 ανακαινισμένα διαμερίσματα και ξεκινά η εγκατάσταση των πρώτων ωφελούμενων, οι οποίοι κάνουν ένα καθοριστικό βήμα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης. Με κάθε νέα κατοικία που παραδίδουμε, πλησιάζουμε τον στόχο μας: Κανένας συμπολίτης μας χωρίς αξιοπρεπή και ασφαλή στέγη. Αξιοποιούμε ανενεργά ακίνητα, κινητοποιούμε συνεργασίες κεντρικής κυβέρνησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μετατρέπουμε ένα χρόνιο πρόβλημα σε συγκεκριμένες λύσεις, πραγματικές ευκαιρίες επανεκκίνησης για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή», δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, πρόκειται για πρόγραμμα με απτά αποτελέσματα: Ήδη έχουν υπογραφεί 5 μισθωτήρια, με 11 ωφελούμενους στεγασμένους. Με τα εγκαίνια υπογράφεται ακόμα ένα μισθωτήριο, ενώ δρομολογείται η ένταξη 17 επιπλέον ωφελούμενων σε 11 νέα ακίνητα. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των 40 κατοικιών έως τέλος Μαρτίου 2026.

Δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες» είναι ευάλωτα νοικοκυριά όπως άστεγοι, άτομα σε επισφάλεια στέγασης, μονογονεϊκές οικογένειες και θύματα έμφυλης βίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η υπουργός θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια των διαμερισμάτων και θα επισκεφθεί διαμέρισμα όπου διαμένει μονογονεϊκή οικογένεια, ενώ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, για την πορεία του προγράμματος «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες».

Η στεγαστική και κοινωνική πολιτικής της κυβέρνησης δίνει δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν βιώσει βία, αποκλεισμό ή ακραίες δυσκολίες, προσφέροντάς τους σταθερότητα, ασφάλεια και ελπίδα για το μέλλον.