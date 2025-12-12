Σε θετικό κλίμα η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ: Στο επίκεντρο εκλογή Πιερρακάκη, αγρότες και Προϋπολογισμός 2026

Σε θετικό κλίμα εξελίσσεται η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να παρουσιάζει αναλυτικά τις βασικές πτυχές του προϋπολογισμού του 2026.

Όπως τόνισε, ο νέος προϋπολογισμός «χτίζει πάνω σε μία σειρά επιτεύγματα των τελευταίων ετών» και ενισχύει τη θετική προοπτική της Ελληνικής Οικονομίας, προωθώντας ισχυρή ανάπτυξη, περαιτέρω μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις με κοινωνικό και εθνικό πρόσημο.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεσδρο της κυβέρνησης θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής είναι η δημοσιονομική σοβαρότητα αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη μεταρρύθμιση στο σύστημα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς το μέλλον για τη γεωργία πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα δίκαιης κατανομής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μεταξύ των αγροτών.

Ο Κωστή Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει δύο κρίσιμα συγκριτικά πλεονεκτήματα ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα διεθνές σκηνικό αβεβαιότητας και ανακατατάξεων: πολιτική σταθερότητα και ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων.

«Με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Και η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πολιτικό σκηνικό ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής», υπογράμμισε.

Τα επιχειρήματα Γιάννη Πετραλιά

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιάννης Πετραλιάς παρουσίασε στους βουλευτές τα βασικά επιχειρήματα για την υπεράσπιση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Ξεκίνησε αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επισημαίνοντας ότι «η μεγάλη επιτυχία φέρνει και μεγάλες ευθύνες, με κυριότερη το να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών».

Χαρακτήρισε τον φετινό προϋπολογισμό «μεταρρυθμιστικό», καθώς «προωθεί την εργασία και την πρόοδο», ενώ παράλληλα στηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό.

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών

Οι παρεμβάσεις των βουλευτών, διάρκειας έως δύο λεπτών, εκτυλίσσονται σε ενθαρρυντικό κλίμα.

Νότης Μηταράκης

Συνέδεσε την εκλογή Πιερρακάκη με την αναγνώριση της καλής πορείας της χώρας αλλά και με προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού. «Μέσα από τη μεγάλη επιτυχία έρχονται κ μεγάλες ευθύνες, με μεγαλύτερη ευθύνη να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Ο φετινός προϋπολογισμός ξεχωρίζει για τα μεταρρυθμιστικά του χαρακτηριστικά καθώς προωθεί την εργασία και την πρόοδο», τόνισε και πρόσθεσε ότι «παράλληλα στηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις του δημογραφικού και του στεγαστικού.

Βασίλης Υψηλάντης

Επισήμαενε ότι η εκλογή Πιερρακάκη αποτελεί εξέλιξη που στηρίζεται στις προσωπικές επιλογές του πρωθυπουργού, που τοποθετούν τηνχώρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. «Πρέπει να έχουμε σκληρή δουλειά, γνώση Και δεν πρέπει να παρασυρόμαστε ούτε από την φρενίτιδα του αντισυστημικό πνεύματος που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και μία αντιπολίτευση που είναι φτωχή στις προτάσεις της», προειδοποίησε και τόνισε πως πρέπει «να στρέψουμε την προσοχή μας στην αποκέντρωση».

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, τρίτη θητεία - αυτοδυναμία. Αυτό απαιτεί από όλους μας πιο σκληρή δουλειά», είπε ακόμα.

Μαρία Αντωνίου

Χαρακτήρισε την εκλογή Πιερρακάκη «αποτέλεσμα αξιόπιστης μεταρρύθμιση της πορείας που ακολουθεί αυτή η παράταξη υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και εθνική αναγνώριση». Δήλωσε υπερήφανη για τον νέο προϋπολογισμό, τον οποίο περιέγραψε ως συνδυασμό δημοσιονομικής πειθαρχίας, αναπτυξιακού προσανατολισμού και στήριξης της κοινωνίας «με πραγματικές και όχι δημαγωγικές πολιτικές».

Για τις κινητοποιήσεις σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός κρατά «πάντα ανοιχτές τις πόρτες», επισημαίνοντας πως απαιτείται «να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι» και ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο και απαιτεί υπομονή και συλλογική προσπάθεια.

Οι τοποθετήσεις συνεχίζονται σε σταθερά θετικό κλίμα, με τους βουλευτές να στηρίζουν τον προϋπολογισμό και να τον συνδέουν με τη συνολική πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης.