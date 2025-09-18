«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Οριστικοποιήθηκε για την ερχόμενη Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Νέας Υόρκης - βράδυ ώρα Ελλάδας).

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Κατά τα λοιπά, το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκινά το πρωί της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ανέφερε πως υπάρχει πρόθεση για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, κάλεσε τον ελληνικό λαό να μην ανησυχεί, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό.

«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο» και επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά και σημείωσε ότι «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας.

»Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δε θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης.

»Ας κρατήσουμε, να κάνω αν μου επιτρέπετε μία θετική αναφορά, διότι νομίζω ότι έχει αξία και με αφορμή τα μπασκετικά τα οποία έγιναν και τις μικρές αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Σεγκούν, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν νομίζω μία ανάρτηση και από τους δύο παίκτες, η οποία ξέρετε και κάτι; Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.