ΚΙΣΕ: Οι δρόμοι και το περιστατικό της Νάξου

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή περιστατικά αντισημιτισμού που σημειώθηκαν στη χώρα, καταγγέλλοντας την εξάπλωση συνθημάτων και συμπεριφορών μίσους εναντίον του Ισραήλ και των Εβραίων.

Όπως τονίζεται, «η ρητορική της βίας έχει πλέον μετατραπεί σε πράξη».

Το ΚΙΣΕ σημειώνει ότι η άσκηση κριτικής στην πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης δεν συνιστά αντισημιτισμό, ωστόσο ορισμένοι δεν αρκούνται μόνο στην κριτική.

«Εικόνες και περιστατικά που παραπέμπουν σε σκηνές των πογκρόμ της Τσαρικής Ρωσίας του 19ου αιώνα, υπονομεύουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Πηγή φωτογραφίας: ΚΙΣΕ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΙΣΕ:

«Μπορεί να επαναλαμβανόμαστε! Η πραγματικότητα όμως δυστυχώς επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας. Η ρητορική της βίας έχει ήδη μετατραπεί σε άσκηση βίας

Οι δρόμοι της Αθήνας και άλλων πόλεων είναι γεμάτοι με συνθήματα που καλούν στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, στη μαζική δολοφονία Ισραηλινών πολιτών και Εβραίων που υπερασπίζονται τη σιωνιστική ιδέα, δηλαδή το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας των εθνών. Δεν ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ, δαιμονοποιούν τους πολίτες του και επιχειρούν να απονομιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους ακριβώς επειδή είναι Εβραίοι.

Αυτό ακριβώς το κλίμα δαιμονοποίησης -που καλλιεργείται εντέχνως στους δρόμους με αφίσες και γκράφιτι, που πολλές δημοτικές αρχές ανέχονται και ενθαρρύνουν- οδηγεί αναπόφευκτα στην καλλιέργεια μιας ιδιαίτερης μισαλλοδοξίας εναντίον κάθε Ισραηλινού πολίτη και κάθε Εβραίου που αρνείται να αποκηρύξει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ.

Επαναλαμβάνουμε ότι η άσκηση κριτικής, αυστηρής κριτικής στα πεπραγμένα της Ισραηλινής κυβέρνησης και στις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων της δεν συνιστά αντισημιτισμό. Δεν αρκούνται όμως σε αυτή την κριτική.

Έτσι στη Νάξο εκδιώχθηκαν από κατάστημα εστίασης Εβραίοι και αποδοκιμάστηκαν από θαμώνες με ύβρεις. Όπως εύστοχα έγραψε σε άρθρο του, στο «Τhe books’ journal», ο συγγραφέας Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης: «…Μα αυτό είναι που παγώνει το αίμα: η σκηνή θυμίζει πογκρόμ, όπου το πλήθος χειροκροτούσε τον διωγμό. Όταν ο όχλος χαίρεται που βλέπει άλλους να ταπεινώνονται, δεν αποδεικνύεται η αλήθεια του ισχυρότερου. Αποδεικνύεται η γύμνια του πολιτισμού».

Εικόνες και περιστατικά που παραπέμπουν σε σκηνές των πογκρόμ της Τσαρικής Ρωσίας του 19ου αιώνα, υπονομεύουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η ανοχή στον αντισημιτισμό και στη ρητορική μίσους δεν έχει θέση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και είμαστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μια ασφαλής χώρα για όλους τους πολίτες της και μια φιλόξενη χώρα για όλους τους επισκέπτες της, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, φύλου ή θρησκεύματος».