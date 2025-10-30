Κικίλιας σε Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση της ΕΔΕ που διατάχθηκε εις βάρος του λιμενάρχη Χανίων, μετά τον ξυλοδαρμό 72χρονου από 36χρονο μέσα σε γκαράζ πλοίου — υπόθεση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη.

Μιλώντας στον Real FM, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα φαινόμενο βίας ως κάτι «σύνηθες», τονίζοντας ότι «έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών». Επεσήμανε επίσης πως είναι πάγια πρακτική, όταν διεξάγεται μια ΕΔΕ, το πρόσωπο που ερευνάται να απομακρύνεται προσωρινά από τη θέση του, ώστε να μην παρεμποδίζεται η διαδικασία.

Ο υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό, καθώς «ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων» και θα μπορούσε να τραυματιστεί σοβαρά ή και θανάσιμα. Υπογράμμισε πως έχει κατατεθεί μήνυση από τον παθόντα και ότι δεν είναι δυνατόν να ζητείται «να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε για λόγους ανθρωπιάς». Όπως ανέφερε, η ΕΔΕ αποτελεί θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία, και είναι ο μόνος τρόπος να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις. «Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο», πρόσθεσε, «να μη διερευνηθεί το περιστατικό επειδή αφορά κρατικούς υπαλλήλους».

Η αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη

Προηγήθηκαν δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο λιμενάρχης Χανίων και να διεξαχθεί ΕΔΕ σε βάρος του.

Η βουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος αξιωματικός «έβγαλε πέρα ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια», χειριζόμενος ζητήματα μεταναστευτικών ροών και διατήρησης της τάξης στα πλοία. Υποστήριξε ότι η απόφαση για ΕΔΕ προκάλεσε αναστάτωση, «λες και ήταν κάτι πρωτοφανές», ενώ, όπως είπε, έχει προκαλέσει οργή σε ολόκληρα τα Χανιά και στους τοπικούς βουλευτές — «συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη».

Η κ. Μπακογιάννη εξέφρασε την άποψη πως είναι άδικο ένας άνθρωπος που «συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες» να φύγει «με ένα στίγμα», μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας στο Λιμενικό. Χαρακτήρισε την ενέργεια του υπουργείου «παρορμητική» και σημείωσε ότι «την ώρα που ο Μητσοτάκης δίνει μάχη ενάντια στην αλαζονεία, βλέπουμε ένα τέτοιο φαινόμενο να συμβαίνει στα Χανιά».

Η βουλευτής υποστήριξε ότι «η εξουσία ασκείται με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά», και όχι «αλαζονικά», ενώ επαίνεσε τον λιμενάρχη ως «εξαιρετικό, έντιμο και χαμηλών τόνων άνθρωπο με κύρος».

Περιγράφοντας το περιστατικό που οδήγησε στην ΕΔΕ, ανέφερε πως παρόμοιοι καβγάδες μεταξύ οδηγών στα γκαράζ των πλοίων είναι συχνοί και ότι δεν συνέβη κάτι «πρωτοφανές». Όπως είπε, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων να εκδίδει ομόφωνο ψήφισμα υπέρ του λιμενάρχη.

Καταλήγοντας, η κ. Μπακογιάννη επισήμανε ότι οι κάτοικοι των Χανίων θεωρούν άδικη την απόφαση και αυτό έχει προκαλέσει αναβρασμό: «Όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι άδικο, ξεσηκώνεται». Απέκρουσε επίσης κάθε υπαινιγμό περί ρουσφετιού, λέγοντας ότι οι πολιτικοί δεν παρεμβαίνουν στις υπηρεσιακές επιλογές του Λιμενικού και ότι «η πορεία των ανθρώπων αποδεικνύει την αξία τους», κάτι που — κατά την ίδια — ισχύει και για τον συγκεκριμένο αξιωματικό.