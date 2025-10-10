Ο Ανάλγητος 

Πόσοι διορισμοί είπαμε ότι έγιναν στα σχολεία; Δέκα χιλιάδες! Ασύλληπτο νούμερο για μια χώρα που κάθε χρόνο έχει όλο και λιγότερους μαθητές στα θρανία. Κανονικά θα έπρεπε όλα να λειτουργούν ρολόι. Παρά τους 10.000 νέους διορισμούς, όμως, τα σχολεία έχουν πιο μεγάλα κενά απ' ό,τι συνήθως, με αποτέλεσμα να χρειάζονται να γίνουν και ... νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Κάτι πήγε πολύ λάθος φέτος.

Το κλίμα στην εκδήλωση Στυλιανίδη ήταν αρκετά καλό και δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί να μην ήταν. Τι στο καλό! Όλοι στο ίδιο κόμμα βρίσκονται, όλοι για τον ίδιο σκοπό εργάζονται.

Τώρα μην περιμένετε από εμένα να ερμηνεύσω τις αγκαλιές. Δίνω όμως σημασία στην απουσία του Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος προσπάθησε, προφανώς, να ξεπεράσει τις ενοχλητικές γι αυτόν χαιρετούρες.

Μου το είχαν πει πριν δώδεκα χρόνια να κρατήσω στη μνήμη μου ένα όνομα, αυτό του Κυριάκου Πιερρακάκη. Νομίζω ότι αρχίζουν να το κρατούν και εκτός των συνόρων. Εντός των συνόρων το έχουμε εμπεδώσει.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, λοιπόν, παίρνει το όπλο του και επιταχύνει το νομοσχέδιο για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Στην ουσία μειώνει φόρους για 4.000.000 συμπολίτες μας, ενώ το σχέδιο νόμου έως τις 22 Οκτωβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Η κυβέρνηση έχει βάλει στην πρώτη γραμμή το θέμα της Οικονομίας και πράττει άριστα. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πολίτης πονάει πάνω απ’ όλα στην τσέπη του και διαμαρτύρεται πιο έντονα με θέματα που σχετίζονται με την τσέπη του.

Ο Κωστής προσπαθεί να κάνει γκελ στη νέα γενιά μέσω…Tik Tok. Και του βγαίνει καθώς του στέλνουν ερωτήσεις σοβαρές και πολύ πιο σοβαρές. Ξεκινώντας από τα πολύ πιο σοβαρά ο κ. Χατζηδάκης δεν θα κάνει εμφύτευση μαλλιών γιατί όπως λέει θα χρειαστεί δέκα φορές περισσότερα χρήματα από τον Άδωνι. Περνώντας στα λιγότερο σοβαρά, αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση «τρέχει» 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στο β’ εξάμηνο, παραδέχεται τα λάθη που έγιναν στα Τέμπη με τις θεωρίες συνωμοσίας και την απουσία επικοινωνιακού μηχανισμού (σώπα...), ενώ δηλώνει πως θα ήθελε να ήταν μάνατζερ σε ιδιωτική εταιρεία αν δεν ήταν πολιτικός. Μεταξύ μας κάτι είχαμε καταλάβει μετά τα projects της ΔΕΗ, της Ολυμπιακής και των POS.

Από το ΠΑΣΟΚ παρακολουθώ στα Social Μedia τον Θόδωρο Μαργαρίτη και από την Αριστερά τον Νίκο Μπίστη. Μπορεί να μην θυμάμαι σε ποιο ακριβώς κόμμα βρίσκεται σήμερα ο κ. Μπίστης, αλλά δεν είναι δύσκολο να μαντέψουμε σε ποιο μπορεί να βρεθεί. Για τον κ. Μαργαρίτη δεν γνωρίζουμε. Προς ώρας παραμένει στο ΠΑΣΟΚ, όπως άλλωστε και ο πρόεδρος Νίκος.

Στο Musique Cafe στο Παγκράτι έτρωγαν χθες το βράδυ μαζί οι πολιτικοί κκ Νίκος Μπίστης, Θόδωρος Μαργαρίτης και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παπαδόπουλος. Αργά την νύχτα προστέθηκε στην παρέα η Όλγα Γεροβασίλη. Μετά πήγα για ύπνο και δεν μπόρεσα να καταγράψω άλλες αφίξεις. Θα ήταν μια μακρά νύχτα για τον σοσιαλισμό...

Στην Τουρκία πνέουν τα μένεα με τον Τομ Μπάρακ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Του καταλογίζουν πως παίζει παιχνίδια με τους Κούρδους της Συρίας, με τους οποίους είχε συνάντηση. Γενικά, το κλίμα στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Άγκυρας δεν είναι αυτήν την εποχή και το καλύτερο. Ενδιαφέρον...

Ο Ανάλγητος