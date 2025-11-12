Το φράγμα του 30% ξεπερνάει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της εταιρείας Real Polls για λογαριασμό του Protagon.gr. Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τρεις μονάδες σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση, ενώ σε «ελεύθερη πτώση» βρίσκονται Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (Πίνακας ΙΙ), η ΝΔ σπάει το φράγμα του 30% και φτάνει στο 30,6% κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 27,7%,. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει και αυτό κέρδη είναι στο 13,9% από το 10,4% του Οκτωβρίου. Η ανοδική τάση αποδίδεται στην απομάκρυνση της ατζέντας από την υπόθεση τον Τεμπών και την πτώση της Πλεύσης ελευθερίας κατά τρεις ολόκληρες μονάδες (από το 10,4% στο 7,6%). Μεγάλη είναι πτώση και του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5,6% από το 6,9% του Οκτωβρίου, εξαιτίας του παράγοντα Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 24,2%, καταγράφοντας άνοδο 0,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έφτασε ξανά στο διψήφιο, 10%, κερδίζοντας 1,4% από τον Οκτώβριο. Η υποχώρηση της Πλεύσης Ελευθερίας στο 6,1% (από 7,6%) έδωσε την ευκαιρία στην Ελληνική Λύση να περάσει στην τρίτη θέση με 7,5% στην πρόθεση ψήφου (από 7,2%). Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 6% (από 5,7%) και στην έκτη θέση (!) αναρριχήθηκε η Φωνή της Λογικής με 4,3% (από 3,8%), κερδίζοντας από την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5% (από 4,5%) και του ΜέΡΑ25 στο 3,2% (από 4,4%).

Στα δεξιά του πολιτικού φάσματος η Ελληνική λύση ενισχύεται κατά μία μονάδα στο 9,8% από το 8,7%. Ανοδικές τάσης καταγράφονται και στην Φωνή Λογικής στο 5,9% από το 5,3%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφει σημαντική πτώση στο 4,3% από το 6,9%. Καθώς το αποτύπωμα των ενεργειακών συμφωνιών του Ζαππείου είναι εμφανές στον δημοσκοπικό χάρτη, αναζητήθηκε η άποψη των πολιτών τόσο ως προς αυτές καθαυτές τις συμφωνίες, όσο και γενικά ως προς την γεωστρατηγική πολιτική της κυβέρνησης –και εδώ αποκαλύπτεται μια μεγάλη αντίφαση. Οι πρόσφατες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν πανηγυρικά κατά Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (6-7 Νοεμβρίου) έχουν ευρεία στήριξη. Ως προς την ανακοίνωση για τις γεωτρήσεις της αμερικανικής ExxonMobil στο Ιόνιο (Πίνακας ΙΙΙ), το 58,3% (30,5% «σίγουρα ναι» και 27,8% «μάλλον ναι») κρίνει ότι αποτελεί θετικό βήμα για τα εθνικά συμφέροντα.

Ως προς τις συμφωνίες ώστε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως κόμβος διαμεταγωγής του αμερικανικού LNG (Πίνακας IV), το 57,7% (30,6% «σίγουρα ναι» και 27,1% «μάλλον ναι») τις αξιολογούν θετικά.

Παράλληλα, ένα 45,4% (15,1% σίγουρα και 30,3% μάλλον) απαντά θετικά στο ερώτημα αν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα μας «προστατεύσουν από την τουρκική απειλή».

Ωστόσο – και εδώ είναι μια μεγάλη αντίφαση – το 62,5% των ερωτηθέντων (21,7% «μάλλον όχι» και 40,8% «σίγουρα όχι») δηλώνουν ότι, κρίνοντας από τις επιλογές της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας» (Πίνακας VI). Mόνο το 34,8% (16,3% «σίγουρα ναι» και 18,5% «μάλλον ναι») απαντούν θετικά.

Παρ’ ολ’ αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται σε ποσοστό 30% μακράν ο καλύτερος στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής (Πίνακας VII). Δεύτερος έρχεται ο Κώστας Αλ. Καραμανλής με 18% και τρίτος ο Αλέξη Τσίπρας με 13,7%. Ο Αντώνης Σαμαράς, με 6,5%, βρίσκεται κάτω και από τον Γιώργο Παπανδρέου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 33,7% (Θετικά – Μάλλον Θετικά) έναντι 31,3% (Μάλλον αρνητικά – Αρνητικά) αξιολογεί θετικά την μέχρι τώρα δραστηριότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η οποία είναι συνδεδεμένη άμεσα με της επίτευξη των ενεργειακών συμφωνιών.

Η οικονομική κατάσταση και τα θέματα καθημερινότητας όπως είδαμε και στην έρευνα του Οκτωβρίου αποτελούν το κριτήριο επιλογής κόμματος για επτά στους 10 Έλληνες. Ξεκινώντας με αυτή την βάση προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε το πόσο οι πολίτες θεωρούν ότι η κυβέρνηση έναντι της αντιπολίτευσης στο σύνολο της μπορεί να δώσει λύσεις σε έναν αριθμό θεμάτων καθημερινότητας. Είναι ενδεικτικό το ότι σε όλα τα θέματα προηγείται η κυβέρνηση της αντιπολίτευσης αλλά, πρώτο σε ποσοστά βγαίνει ότι κανένας από τους δύο δεν μπορεί να δώσει λύσεις.

Είναι δε χαρακτηριστικό πως ακόμα και για τις ενεργειακές συμφωνίες και παρόλο τον θετικό τους αντίκτυπο, οι πολίτες δεν θεωρούν ότι θα βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση (Πίνακας IX): To 56,7% απάντησε αρνητικά στο ερώτημα.