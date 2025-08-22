Καυγάς Ευ. Τσακαλώτου - Π. Πολάκη στον απόηχο της συνέντευξης Α. Τσίπρα στην Le Monde

Διαδικτυακός καυγάς ξέσπασε ανάμεσα στον πρώην υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ Παύλο Πολάκη. Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην Le Monde, στην οποία, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε πως του λείπει «η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Συγκεκριμένα, σε μια παρέμβαση με αιχμές κατά του Τσίπρα, που έκανε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος με ανάρτησή του στο Facebook, βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει ο Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας κάτω από αυτή.

Αρχικά, ο υπουργός Οικονομικών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έθεσε σε ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ, μια σειρά από ερωτήματα για τον πρώην πρωθυπουργό και όσα υποστήριξε για την οικονομική πολιτική της περιόδου 2015–2019.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της;

Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».

Η απάντηση του Παύλου Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει, με σχόλιο στην ανάρτηση Τσακαλώτου. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στην αναφορά Τσακαλώτου περί ενθάρρυνσης από τον Τσίπρα «του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου να μπει στον ΣΥΡΙΖΑ», τονίζοντας σε άλλο σημείο «άντε γιατί η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου «σφυρίξτε κλέφτικα»».

Η ανάρτηση Πολάκη

«Ευκλειδη προκαλεις αλλα δεν εχω πολλη ορεξη σημερα.Ομως δυο φωνηεντα θα στα πω:

Πρώτον, οσον αφορα το «Αντισυριζα που μπηκε μες στο Συριζα» εσυ δεν ήσουν που έλεγες να μην λεμε απατεωνα το Μητσοτακη και ταυτοχρονα εκανες κριτικη σε Ακριβοπουλου-Καψωχα την ιδια στιγμη που ο Μητσοτακης διοριζε το διευθυντη του το Ζουλα προεδρο στην ΕΡΤ;;;

Δευτερον: Αλιμονο να υπερασπιζαμε μνημονιακες πολιτικες μετα την εξοδο απο τα μνημονια!! Σε εμας το DNA δεν άλλαξε για να παθουμε τετοια ζημια!

Τριτον: Αληθεια γιατι ειχατε αποκρυψει ως οικονομικο επιτελειο μεχρι το Μαρτη του 2019 που το ξεφουρνισε ο Χουλιαρακης πως το πλεονασμα ειχε φτασει στα 37 δις;;;;; Φοβοσασταν μην δεν αφησουμε να μαζευτει τοσο προχωρωντας σε ελαφρυνσεις απο τον Οκτωβρη του 2018;; Που ηταν το πλεονασμα οπως αποδειχτηκε μετα περιπου 30 δις και ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕ

Τεταρτον: Αληθεια σήμερα συμφωνεις με 6,4 δις ΥΠΕΡ-πλεονασμα ή λες πως πρεπει ΑΜΕΣΑ να δωθει 13ος-14ος μισθος και 13η συνταξη;;;(4 δις πραγματικο κοστος)

Και τα υπολοιπα 2,4 να δωθουν για σποκτηση πλειοψηφικου πακετου στη ΔΕΗ και σε αυξηση της συμμετοχης του Δημοσιου στην Εθνικη;;;(Με νομο εννοειται)

Για πες;

Πεμπτον γιατι εχουμε και δουλειές: Συμφωνεις να καταργηθει η ΑΑΔΕ και να επανελθει ο ελεγχος των φορων στο Υπουργειο Οικονομικων ,στο ΣΔΟΕ και στις εφορειες;;;

Αντε γιατι η αριστεροσυνη σας στα πραγματικα ΕΠΙΔΙΚΑ ειναι τυπου «σφυριξτε κλεφτικα» ενω στα ακινδυνα τυπου «δικαιωματικα» κανετε σαν τζιτζικια τον Αυγουστο!!»