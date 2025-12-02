Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή - Πιο αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα

Ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ποινών, όπως η μετατροπή σε κακούργημα οπλοφορίας με πιστόλια και περίστροφα, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία. Η σχετική τροπολογία του υπ. Προστασίας του Πολίτη κατατέθηκε νωρίτερα, στη Βουλή, από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η αυστηρότητα των ποινών οφείλεται στον απόηχο των όσων έγιναν στα Βορίζια.

Σημαντικές είναι οι τροποποιήσεις στις διατάξεις για τους άσκοπους πυροβολισμούς που εκτός από τη δεδομένη απαγόρευση, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ.

Με φυλάκιση έως 2 ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος καταστήματος ή ο διοργανωτής της εκδήλωσης, όπου έχουν πέσει μπαλωθιές.

Όπως επισημαίνεται, η αυστηροποίηση των ποινών έχει ως στόχο «να αποτρέψει τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές, να περιορίσει την κυκλοφορία όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητας της έννομης τάξης».

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για την οπλοκατοχή