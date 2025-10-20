Κατατέθηκε στη Βουλή το απόγευμα της Δευτέρας η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση αύριο, Τρίτη.

Με βάση την τροπολογία η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο καθαρισμός και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως προβλέπει το σχετικό νομοθέτημα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.



Για την τήρηση της δημόσιας τάξης αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με την τροπολογία, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει στη Βουλή, επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

