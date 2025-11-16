Κατ' ιδίαν συνάντηση Γκίλφοϊλ - Ζελένσκι στην πρεσβεία της Ουκρανίας

Κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 17:00 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πέρασε την πόρτα της πρεσβείας στην Φιλοθέη.

Η πρέσβης των ΗΠΑ, νωρίτερα, βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο. Η Γκίλφοϊλ, παρέστη στην υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας-Ουκρανίας για μεταφορά αμερικανικού LNG, από τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό» επισημαίνει σε ανάρτησή της η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά τη συμφωνία Αθήνας – Κιέβου που υπεγράφη με την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα.

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ» τόνισε η κυρία Γκίλφοϊλ.

«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στην ρωσική ενέργεια» καταλήγει στην ανάρτησή της.